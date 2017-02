San Francisco erhält Transgender-Bezirk

Dieses Gebäude soll im Zentrum des "TLGB District" gebaut werden und unter anderem ein Trans-Zentrum beherbergen

Heute, 14:40h

Noch kein Kommentar

San Francisco

San Francisco erhält als erste Stadt weltweit einen "kulturellen Distrikt" für Transpersonen. Das gab Stadträtin Jane Kim am Dienstag im Rathaus der kalifornischen Metropole bekannt. Demnach sollen mehrere Straßenzüge im armen Künstler-Viertel Tenderloin als "TLGB District" ausgewiesen werden (statt des eher gebräuchlichen LGBT).



Laut Kim einigten sich Trans-Aktivisten, die Stadt und die Immobilienfirma "Group I" auf einen gemeinsamen Plan. "Group I" hatte sich zuvor mit der lokalen Community monatelang gestritten – "Group I" wollte leer stehende, völlig heruntergekommene Häuser abreißen und ein großes Gebäude mit Hotelzimmern und Eigentumswohnungen errichten. Die Aktivisten befürchteten, dass damit die Geschichte der Trans-Bewegung ausgeblendet werden könnte.



Die Parteien haben sich darauf verständigt, dass in dem neuen Gebäude unter anderem ein Trans-Zentrum Platz finden wird. Auch ein Museum ist geplant.



Dieser Bezirk wird als historisch angesehen, weil dort im August 1966 der erste große Aufstand sexueller und geschlechtlicher Minderheiten gegen Diskriminierung und Polizeibrutalität stattfand. 24 Stunden lang wehrten sich Trans-Frauen, Dragqueens, Sex-Arbeiterinnen und -Arbeiter und andere queere Personen gegen eine Polizeirazzia. Der Aufstand begann, als sich eine Transfrau gegen eine Verhaftung wehrte und dem Polizisten ihren Kaffeebecher ins Gesicht warf. 2005 zeichnete die Dokumentation "Screaming Queens" die Ereignisse nach.

Direktlink | Die Doku "Screming Queens" in voller Länge (auf Englisch)

"Der untere Tenderloin-Distrikt ist eine der wichtigsten Viertel für Trans-Geschichte, -Kultur und -Bürgerrechte", erklärte Stadträtin Jane Kim. "Indem wir den TLGB District gründen, ehren wir diese lebendige Community, die von Transpersonen aufgebaut wurde, und senden ein Signal in die ganze Welt, dass Transpersonen bei uns willkommen sind."



Der Aufstand in San Fransisco ist weit weniger bekannt als Stonewall, das im vergangenen Jahr vom damaligen Präsidenten Barack Obama zum Nationaldenkmal erklärt wurde (queer.de berichtete). Als ein Grund für die mangelnde Bekanntheit wird angesehen, dass die Stadt umgehend nach den Ausschreitungen reagierte. So veranlasste sie den Aufbau von Hilfsnetzwerken für Transpersonen. (dk)