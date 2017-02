Hamburg wagt mehr Akzeptanz

Zum Hamburger CSD wird bereits seit Jahren die Regenbogenflagge vorm Rathaus gehisst (Bild: Nona Koberidze / Senatskanzlei)

Von Norbert Blech

Heute, 22:07h, Noch kein Kommentar

In Hamburg sind "die Weichen für eine neue Gleichstellungspolitik gestellt", wie es der grüne Bürgerschaftsabgeordnete Farid Müller ausdrückt: Der Senat hat vor wenigen Tagen seinen lange geplanten "Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt" (PDF) vorgestellt.



Insgesamt umfasst der zusammen mit Verwaltung, Politik und Szeneverbänden erstellte Plan 90 Punkte in elf Themenbereichen, mit denen Anerkennung, gerechte Teilhabe und Selbstbestimmung gestärkt sowie Diskriminierungen und Ausgrenzungen abgebaut werden sollen (queer.de berichtete). So gut wie jede Behörde ist mit einem Zeitplan zur Prüfung oder Durchführung von Maßnahmen aufgefordert, die Umsetzung soll ausgewertet und fortgeschrieben werden.



Man sei dankbar für die Anregungen der Community, die man im weiteren Vorgehen an einem Runden Tisch einbinden werde, und verspreche einen Kampf des ganzen Senats für ihre Anliegen, meinte die SPD-Abgeordnete Annkathrin Kammeyer am Mittwoch in der Bürgerschaft. Der Focus des Aktionsplan liege auf Verbesserungen im alltäglichen Leben. Die bemerkenswert produktive, Gemeinsamkeiten betonende Debatte brach sie nur einmal auf, als sie der CDU vorwarf, im Bund die Ehe für alle zu blockieren (und dabei die Rolle ihrer Partei daran übersah): "Am 24. September werden Sie abgewählt!"



Franziska Grunwaldt von der CDU ließ das nicht auf sich sitzen und verwies darauf, dass man unter Ole von Beust das Landesrecht früh an die Lebenspartnerschaft angepasst habe. Zum Aktionsplan meinte sie, ihrer Fraktion gefielen nicht alle Punkte, andere müssten konkreter sein. Aber die Themenfelder seien richtig gewählt, bei der Aufklärung über die Vergangenheit und der Einrichtung von Stolpersteinen könnte man etwa mehr Mittel investieren. Denn auf "aktuelle Strömungen von Hass und Intoleranz" müsse man reagieren.

"In diesen Zeiten" – ein Einstieg, den man vor ein paar Jahren zum Beginn von Aktionsplan-Planungen sicher nicht erwartet hatte – könne man die gesellschaftlichen Werte nicht mehr nur mit Reden verteidigen, betonte Farid Müller. "Der Aktionsplan ist nicht nur ein wichtiges Zeichen für die lesbisch-schwule und queer-Community in Hamburg, sondern setzt das Ziel der Vielfalt in konkrete Maßnahmen um. Denn Vielfalt fällt nicht vom Himmel. Wir müssen stetig unsere Werte mit Leben füllen."



In den Ausschüssen wird die Debatte um den Plan weitergehen, und Martin Dolzer von den Linken will die Umsetzung kritisch begleiten, so seien viele Finanzierungsfragen offen. Und er will zahlreiche Vorschläge einbringen: Auch Richter gehörten geschult, um etwa besser Entscheidungen über queere Flüchtlinge treffen zu können. Auf lesbenspezifische Altersarmut müsse ebenso eingegangen werden wie auf eine noch unzureichende Inklusion von Transpersonen im öffentlichen Dienst. Und die Symbolpolitik dürfe man auch nicht vergessen: Wie wäre es mit einer Angie-Stardust-Schule oder -Straße?



Wie Dolzer betonte auch der FDP-Politiker Jens-Peter-Meyer, dass durch die Verzögerung des Plans immerhin wichtige Rückmeldungen aus der Community aufgenommen werden konnten. Den engagierten Vereinen und Verbänden gebühre schließlich der Dank dafür, sich seit Jahrzehnten für Akzeptanz eingesetzt zu haben. Gerade der Bereich Schule sei wichtig: Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigten schnell Ängste und Unsicherheiten bei Konservativen, statt Toleranz werde eine Scheintoleranz aufgedeckt.



Passend dazu war der nächste Redner Dr. Joachim Körner von der AfD, der betonte, dass man "keine Notwendigkeit für Klientelpolitik" und "dringendere Probleme" zur Lösung durch die Politik sehe. Man folge aber "der Bitte des Senats, den Aktionslan zur Kenntnis zur nehmen". Was könne es dringenderes geben als einen Einsatz für Akzeptanz, fragte die grüne Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank zurück, solange es noch täglich Diskriminierung und Gewalt gebe. "Das Eintreten für eine moderne Gesellschaft steht unserer Stadt gut ins Gesicht."