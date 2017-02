Sechs Entwürfe für ein neues LSVD-Logo

Heute, 07:26h, Noch kein Kommentar

Der Ideenwettbewerb des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) für ein neues Logo ist beendet. An die 200 Entwürfe wurden nach eigenen Angaben eingereicht. "Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken", heißt es in einem Newsletter des Verbands vom Donnerstag. "Die Vielfalt an kreativen Ideen war sehr beeindruckend, inspirierend und hat uns sehr viel Freude bereitet."



In die engere Auswahl sind sechs Entwürfe gekommen, die der Verband in seinem Rundbrief vorstellte:







In die endgültige Entscheidung des LSVD-Bundesvorstands sollen auch die Meinungen der LSVD-Landesverbände und der queeren Community einfließen. Unter der Email wettbewerb@lsvd.de bittet der Verband um Feedback zu den sechs Favoriten.



Den besten Entwurf will der LSVD mit einem Preisgeld von bis zu 2.000 Euro prämieren. Der Gewinner wird Ende Februar bekanntgegeben. Der Verband behält sich vor, bei einem entsprechenden Votum das Preisgeld auf bis zu drei Teilnehmer aufzuteilen. Das neue LSVD-Logo soll dann beim LSVD-Verbandstag im April präsentiert werden. (cw/pm)