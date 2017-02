Nadine Angerer wird Kandidatin bei "Global Gladiators"

Blondinrikard Fröberg / flickr) Statt mit amerikanischen Stürmerinnen muss sich Nadine Angerer jetzt mit einem Austro-Model und einem von Dieter Bohlens Jüngern auseinandersetzen (Bild:

Nadine Angerer, die sich erst vor gut zwei Monaten mit ihrer Freundin verpartnert hatte, wird bei der Reality-Show "Global Gladiators" zu sehen sein, die im Frühjahr auf Pro Sieben ausgestrahlt werden soll. Das gab der Unterföhringer Privatsender am Donnerstag bekannt. Ein genauer Ausstrahlungstermin wurde noch nicht genannt.



In der Show sollen insgesamt acht Promis in zwei Teams in verschiedenen Spielen in Afrika gegeneinander kämpfen – "im Wasser, zu Lande und in der Luft", wie Pro Sieben ankündigte. Dabei sollen sie in einem von Kameras überwachten Frachtcontainer von Namibia nach Sambia reisen. Am Ende jeder Folge sollen die Teilnehmer schließlich entscheiden, welches Mitglied des unterlegenen Teams den Nachhauseweg antreten soll.



"Sie wagen sich ins Unbekannte. Sie gehen an ihre Grenzen. Sie erleben den ultimativen Adrenalin-Kick in Afrika", heißt es im Promotext von Pro Sieben. Der Sieger des Wettkampfs erhält den Titel "Global Gladiator".

Wiedersehen mit alten Reality-Bekannten

Als weitere Teilnehmer nannte Pro Sieben die realityshowerfahrene Larissa Marolt ("Germany's Next Topmodel", "Dschungelcamp"), Sänger Pietro Lombardi (DSDS) und den früheren Fußballprofi Ulf Kirsten, der sowohl für die Nationalmannschaft der DDR als auch der Bundesrepublik gespielt hatte. Welche anderen vier Promis noch in die Wüste geschickt werden, verriet der Sender bislang noch nicht.



Angerer stand zwischen 1996 und 2015 insgesamt 146 Mal im Tor der deutschen Fußballfrauen. Sie kann mit ihrem Team auf viele Erfolge zurückblicken – so wurde sie zwei Mal Weltmeisterin und fünf Mal Europameisterin.



Im Jahr 2010 outete sie sich in einem Interview mit dem "Zeit"-Magazin als bisexuell. Sie sagte damals, dass für sie das Geschlecht bei der Partnerauswahl zweitrangig sei: "Ich persönlich bin da offen, weil ich der Meinung bin, dass es nette Männer und nette Frauen gibt, und weil ich eine Festlegung generell total albern finde" (queer.de berichtete). (dk)