Armin Laschet: Grundgesetz enthält Eheverbot für Schwule und Lesben

Der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Armin Laschet (CDU) hat sich in einem Interview mit dem queeren Magazin "Fresh" gegen die Öffnung der Ehe für Homo-Paare ausgesprochen. Die CDU unterstütze es, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, und er selbst engagiere sich "gegen Diskriminierungen jeder Art", sagte Laschet. "Es gilt aber auch der Grundsatz, dass nicht jede Unterscheidung Diskriminierung ist."



In der aktuellen Februar-Ausgabe des Magazins führte Laschet dazu weiter aus, dass die deutsche Verfassung keine gleichgeschlechtliche Ehe zulasse. "Das Grundgesetz definiert Ehe als Verbindung von Mann und Frau und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ehebegriff präzisiert, in dem es die Ehe als juristische, soziale und emotionale, auf Dauer angelegte Partnerschaft von Mann und Frau versteht."



Die Frage, ob das Grundgesetz das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe enthält, wird von Experten unterschiedlich beantwortet. Von dieser Frage hängt ab, ob die Ehe für alle per Gesetz mit einfacher Mehrheit eingeführt werden kann oder ob eine Verfassungsänderung nötig ist, die eine Zweidrittelmehrheit erfordert.

Frage des Ehe-Verbots umstritten

Im betroffenen Grundgesetzartikel sechs wird die Ehe nicht direkt als Verbindung von Mann und Frau definiert. Es heißt schlicht: "Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung". Mehrere Gutachten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Ehe-Öffnung keine Verfassungsänderung nötig sei. So erklärte die Verfassungsrechtlerin Friederike Wapler von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main etwa in einem Gutachten, dass die Ehe als auf Dauer angelegte Verantwortungs- und Solidargemeinschaft für Hetero- und Homo-Paarkonstellationen dieselbe Funktion erfülle und daher eigentlich per Gesetz geöffnet werden müsste (queer.de berichtete).



Im SPD-geführten Bundesjustizministerium von Heiko Maas und in der Bundesregierung ist allerdings umstritten, ob eine Grundgesetzänderung nötig wäre, trotz der Aussage des Ministers und Auffassung der SPD, diese sei "nicht zwingend" (queer.de berichtete). Bei einer Anhörung im Rechtsausschuss kamen 2015 vier Experten zum dem Ergebnis, dass ein einfaches Gesetz für eine Ehe-Öffnung ausreiche, drei verneinten das jedoch (queer.de berichtete). Die derzeit im Rechtsausschuss des Bundestags verweilenden Gesetzesentwürfe zur Ehe für alle von Linken, Grünen und Bundesrat sind einfachgesetzliche Lösungen.



In dem "Fresh"-Interview erklärte Laschet interessanterweise auch, dass die deutsche Verfassung "die Freiheit der sexuellen Orientierung" schütze, obgleich Artikel 3 nicht das Merkmal "sexuelle Identität" enthält. LGBTI-Aktivisten, darunter auch die Lesben und Schwulen in der Union (LSU), fordern seit Jahren die Ergänzung dieses Merkmals.

Laschet fordert Respekt für LGBTI

Laschet sagte in dem "Fresh"-Gespräch mit Blick auf die AfD, die "mit Hetze und Ressentiments gegen Minderheiten Politik" mache, dass Respekt gegenüber LGBTI wichtig sei. "Letztendlich geht es um die Frage, wie wir zusammenleben wollen und auch welche Leitkultur wir vorgeben. Und da gehört der Respekt vor unterschiedlichen Lebensentwürfen und natürlich auch vor homo-, bi- und transsexuellen Menschen dazu", so der CDU-Politiker, der von 2005 bis 2010 NRW-Integrationsminister in der christlich-liberalen Regierung von Jürgen Rüttgers war.



Der 55-Jährige versprach, dass eine CDU-geführte Regierung nicht aus Abneigung gegen LGBTI die Mittel aus dem von Rot-Grün initiierten Landes-Aktionsplan gegen Homophobie zusammenstreichen werde: "Eine einseitige Kürzung oder gar Streichung nur aus dem Grund, dass es sich um schwul-lesbische Projekte handelt, wird es mit uns nicht geben."



Die NRW-Landtagswahlen finden einen Tag nach dem Eurovision Song Contest am 14. Mai statt. Aktuellen Umfragen zufolge muss die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) um ihre absolute Mehrheit bangen, aber auch für Schwarz-Gelb und damit Armin Laschet als Regierungschef würde es derzeit nicht reichen. Die AfD wird nach aktuellen Zahlen mit einem zweistelligen Ergebnis in den Düsseldorfer Landtag einziehen, die Linke kann ebenfalls auf einen knappen Wiedereinzug hoffen. (dk)



Update 20h: Dirk Behrendt kritisiert Laschet



Der Berliner Senator für Justiz und Antidiskriminierung, Dirk Behrendt, hat dem NRW-Politiker öffentlich widersprochen: "Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, Herr Laschet. Offenbar kennt Herr Laschet das Grundgesetz nicht. Da steht nichts von Mann und Frau. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben die Ehe nicht heteronormativ definiert. Deshalb liegt die Entscheidung beim Gesetzgeber und daran hat sich auch das Bundesverfassungsgericht im Laufe der Zeit in seinen Ehe-Definitionen orientiert."



Der schwule Grünenpolitiker betonte gegenüber queer.de weiter: "Wir leben ja nicht in den Fünzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Das Gegenteil ist richtig: Die Gleichstellung von Lesben und Schwulen ist mit Verweis auf das Gleichheitsprinzip verfassungsrechtlich geboten. Deshalb wird die Ehe für alle auch kommen. Mit oder ohne CDU."