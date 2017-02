Dortmund: Umstrittene Wahl-Debatte des Schwulenreferats abgebrochen

Ein Bild aus dem Hörsaal von akduell, der Wochenzeitung des Asta (Bild: akduell Redaktion / twitter

Von Norbert Blech

Heute, 22:05h

Ein Versuch des Schwulenreferats der Technischen Universität Dortmund, eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abzuhalten, ist am Donnerstag in einem Polizeieinsatz und offenbar vereinzelten Rangeleien geendet. Die Veranstalter brachen die Diskussion schließlich vor Beginn ab.



Das Referat war vorab in Kritik geraten, weil es mit Matthias Helferich auch einen Vertreter der AfD eingeladen hatte. Auf Facebook hatte das Referat die Entscheidung verteidigt.



Neben einigen Anhängern der AfD waren am Donnerstag vor Beginn der Veranstaltung auch einige Neonazis erschienen, darunter stadtbekannte Mitglieder der rechtsextremen Partei "Die Rechte" – diese hatten 2015 für Schlagzeilen gesorgt, weil sie auf einem Parkplatz bei Dortmund Jagd auf schwule Cruiser machte und Videoaufnahmen davon ins Netz stellte (queer.de berichtete). Mindestens einer der Männer aus dem Video, Michael Brück, soll am Donnerstag zu den Besuchern der Uni gehört haben.



"Ich kam ins Foyer, als da 20 bekannte Neonanzis standen", sagte eine Augenzeugin zu queer.de. Diese Gruppe habe einer Gruppe von Linken mit Ballons den Weg versperrt, "es gab eine kleine Schlägerei".



Die Polizei trennte zunächst die Neonazis von den übrigen Gästen der Veranstaltung ab, die bereits in den Hörsaal gelassen wurden. Nach einem Gespräch des Referats mit der Polizei und dem Sicherheitspersonal der Uni wurde später – offenbar vom Referat – die Entscheidung getroffen, die Neonazis in den Saal zu lassen. Die Augenzeugin hielt das für eine "Deeskalationstaktik".



Dafür wurden Sitze reserviert, die allerdings von den übrigen Gästen eingenommen wurden. Nachdem das Schwulenreferat vergeblich die Räumung der Sitze gefordert haben soll, sagte es die Veranstaltung schließlich aus Sicherheitsbedenken ab.



Die Polizei brachte die Neonazis zu einer S-Bahn-Haltestelle.



Mehr Details folgen