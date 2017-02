Heute, 04:20h, Noch kein Kommentar



"Sie nannten ihn Jeeg Robot" ist am 3. Februar 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Auf der Flucht vor der Polizei kommt der Kleinkriminelle Enzo mit radioaktivem Abfall in Berührung. Er entwickelt übermenschliche Kräfte, die er konsequent zum eigenen Vorteil nutzt. Als Enzo dabei gefilmt wird, wie er einen Bankautomaten aus der Wand reisst, erlangt er landesweite Berühmtheit und weckt das Interesse des größenwahnsinnigen Mafiabosses Gypsy. Dieser will ihn benutzen, um ganz Rom zu beherrschen. Als Enzo die hübsche und verrückte Alessia trifft, sieht diese in ihm den Manga-Superhelden Jeeg Robot. Sie versucht ihn zu überzeugen, für das Gute zu kämpfen und den Herrn des Feuers zu besiegen…



Die tollkühne Superhelden-Mafia-Mischung wurde in den italienischen Kinos zum Nummer-1-Überraschungshit und räumte in gleich sieben Kategorien den Preis der italienischen Filmakademie ab. Auch weltweit wurde "Sie nannten ihn Jeeg Robot" auf Festivals gefeiert und gewann u.a. in Sitges und auf dem Fantasy Filmfest Publikumspreise.

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de hat haben Pandastorm Pictures sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "Sie nannten ihn Jeeg Robot" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVDs oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Fraitag, den 10. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.