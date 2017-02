Heute, 05:42h, Noch kein Kommentar

Der 39. Christopher Street Day in Berlin steht unter dem Motto "Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts!". Auf dieses Motto einigte sich das CSD-Forum am Donnerstagabend.



Der Hauptstadt-CSD reagiert damit auf den befürchteten Einzug der AfD in den Bundestag bei der Wahl im September. Die Parade mit Hunderttausenden Teilnehmern findet nur zwei Monate zuvor am 22. Juli statt. Im vergangenen Jahr stand der Berliner CSD unter dem Motto "Danke für nix".



Insgesamt waren 197 Motto-Vorschläge eingereicht worden (Liste als PDF), von denen sich die meisten auf die Bundestagswahl und den politischen Rechtsruck bezogen. Alternativ zur Auswahl standen etwa "Wählt klug, wählt menschlich", "Gegen Rück- und Gleichschritt" oder "Braun ist keine Regenbogenfarbe". Keine Chance hatten Vorschläge wie "Fickt euch doch" oder "Mein Arschloch gehört mir".



Auch andere deutsche CSDs stellen in diesem Jahr die Wahl in den Mittelpunkt. So wird am 15. Juli in München für "Gleiche Rechte. Gegen Rechts!" demonstriert. Am selben Tag heißt es in Rostock: "Demonstriere laut! Wähle klug! – Dein Kreuz für Akzeptanz und Menschlichkeit". Auch der CSD Hannover fordert am ersten Juni-Wochenende: "#mitdenken". (cw)