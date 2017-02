Frank Ocean von Vater auf 14,5 Millionen Dollar verklagt

Frank Ocean bei einem Auftritt in der Show "Saturday Night Live" (Bild: NBC)

Rapper Frank Ocean ist laut einem Bericht des Klatschportals TMZ von seinem eigenen Vater wegen Verleumdung auf 14,5 Millionen Dollar (13,5 Millionen Euro) verklagt worden. Calvin Cooksey reagiert damit auf einen Eintrag seines Sohnes in der Blog-Plattform Tumblr.



Der 29-jährige Musiker hatte vor einem halben Jahr anlässlich des Terroranschlags auf den LGBTI-Club "Pulse" in Orlando geschrieben: "Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater unsere Trans-Kellnerin eine Schwuchtel genannt hat und mich aus einem Restaurant in unserer Nachbarschaft gezogen hat, weil er nicht von ihr bedient werden wollte, da sie schmutzig sei." Cooksey behauptet, dass sein Sohn diese Geschichte frei erfunden habe.

Calvin Cooksey zieht gerne vor Gericht

Dies ist nicht die erste Klage des Vaters, der sich selbst als "Sänger, Autor und Erfinder" bezeichnet: 2014 hatte er bereits den Hip-Hop-Mogul Russell Simmons auf 142(!) Millionen Dollar verklagt, weil ihn dieser als schlechten Vater bezeichnet hatte. Zwei Jahre zuvor soll er von seinem Sohn bereits eine Million Dollar verlangt und ebenfalls mit einer Klage gedroht haben. Dabei hatte Cooksey Medienberichten zufolge seit Frank Oceans Kindheit kaum etwas mit seinem Sohn zu tun.



Frank Ocean hatte sich 2012 auf Tumblr geoutet, als er erstmals über eine gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen hatte: "Ich war 19 Jahre alt. Er war genauso alt. Wir haben den Sommer miteinander verbracht, fast jeden Tag. Und wenn wir zusammen waren, ist die Zeit nur so dahin geglitten", schrieb er damals. Er erklärte weiter, dass er sich Hals über Kopf verliebt hatte, aber die Geschichte hatte kein Happyend – auch weil beide offiziell mit Frauen ausgingen (queer.de berichtete).



Ocean weigerte sich danach, sich als "schwul" oder "bisexuell" zu bezeichnen. Gegenüber dem Magazin GQ erklärte er, er wolle sich weder bei seiner Musik noch bei seinem Privatleben in einer Schublade stecken lassen. "Ich gebe euch meine Erfahrungen. Was darüber hinaus geht, geht euch nichts an." (dk)