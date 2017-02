In ärmlichen Verhätnissen in der Ukraine geboren und aufgewachsen, wurde Sergei Polunin später in London zum jüngsten Solisten in der Geschichte des Royal Ballets (Bild: Universum Film)

Wunderkind und Enfant terrible – Sergei Polunin polarisiert und begeistert die Welt des Tanzes wie kein Zweiter. In ärmlichen Verhätnissen in der Ukraine geboren und aufgewachsen, wurde er später in London zum jüngsten Solisten in der Geschichte des Royal Ballets, nur um dann im Alter von erst 22 seine Karriere hinzuschmeißen, sich in Russland neuen Herausforderungen zu stellen und von vorne anzufangen.



Als er abermals droht im Alltagstrott zu versinken bricht er erneut aus, schließt sich für einen letzten Höhepunkt mit dem Fotografen und FIlmemacher David LaChapelle zusammen und dreht den Clip zu Hoziers "Take me to church", welcher um die Welt ging und Millionen von Menschen erreichte und inspirierte. "Dancer – Bad Boy of Ballet" erzählt die Geschichte eines komplexen jungen Künstlers zwischen Ruhm und Freiheit. Der OSCAR®-nominierte Regisseur Steven Cantor zeichnet ein fesselndes Portrait eines Freigeistes in einer Welt die von eiserner Disziplin, Verzicht und Maßregelungen diktiert wird.

Tanz für Jedermann



Die Dokumentation "Dancer – Bad Boy of Ballet" ist am 3. Februar 2017 auf DVD erschienen

"Dancer – Bad Boy of Ballet" entstand in einer Kooperation des Oscar-nominierten Erfolgsregisseurs Steven Cantor ("Chasing Tyson") und der ebenfalls Oscar-nominierten Produzentin Gabrielle Tana ("Philomena"). In der Spielzeit 2016/2017 ist Sergei Polunin ständiger Gastsolist beim Bayerischen Staatsballet. Mittlerweile ist er mit der Ersten Solistin des Royal Ballet Natalia Osipova liiert, mit welcher er auch gemeinsam auf der Bühne steht. Sergei Polunins große Vision ist es, Tanz nicht nur für wenige Leute zu hohen Ticketpreisen erlebbar zu machen, sondern diesen auch im Fernsehen, im Internet und sogar auf der Straße präsent werden zu lassen.



Sein Video zu "Take me to Church" hat heute bereits über 18 Millionen Clicks auf der Videoplattform YouTube. Nur der Erfolg dieses Videos sowie das überwältigende Feedback motivierten ihn dazu, nicht mit dem Tanzen aufzuhören. Sergei Polunin engagiert sich außerdem sehr für die Tanzförderung und die Unabhängigkeit junger Tänzer. Des Weiteren wird er in naher Zukunft in dem Spionage-Thriller "Red Sparrow" und in einer starbesetzten Adaption von "Murder on the Orient Express" mitwirken – Die ersten Schritte zu einer großen Schauspielkarriere in Hollywood? (cw/pm)

Direktlink | Sergei Polunin mit "Take Me to Church"

Infos zum Film



Dancer – Bad Boy of Ballet. Dokumentation. Großbritannien 2016. Regie: Steven Cantor. Darsteller: Sergei Polunin. Laufzeit: 81 Minuten. Sprachen: Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch. FSK 0. Universum Film