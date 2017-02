Mit Kind statt Hookups zum schwulen Glück

Heute, 10:20h, Noch kein Kommentar

Steven Evans (Graeme Squires) arbeitet beim Fernsehen und ist auf der Suche nach Glück und Erfüllung in seinem Leben. Die künstliche Welt, die er sich erschafft, und die oberflächliche Gesellschaft, in der er sich bewegt, bringen ihm einfach keine Befriedigung. Einzig Ausflüge ans Meer und lockere, sexuelle Abenteuer mit gelegentlichen Hookups lösen bei ihm Emotionen aus und bringen kurzzeitig Erfüllung.



Pro-Fun hat "The Dream Children" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Als sein langjähriger Partner jedoch plötzlich ein Kind in die Beziehung bringt, verwandelt sich seine Rastlosigkeit schlagartig in Glück, ja fast so etwas wie Liebe. Seine neue Familie gibt ihm Kraft und fordert ihn auf völlig neue Art und Weise.



Lange scheint seine Lebensfreude allerdings nicht zu währen… Als jemand aus seiner verdrängten Vergangenheit auftaucht, sieht sich Steven plötzlich vor der größten Herausforderung seines Lebens. Kann er den Kampf um seine Liebe(n) und sein Glück gewinnen?



"The Dream Children" bietet für jeden etwas: Der Spielfilm des australischen Regisseurs Robert Chuter ist berührende Liebesgeschichte, spannender Krimi und komplexes Beziehungsdrama zugleich – verbunden durch sinnlich-heiße Sexszenen. (cw/pm)

Infos zur DVD



The Dream Children. Romantik-Drama. Australien 2015. Regie: Robert Chuter. Darsteller: Graeme Squires, Nicholas Gunn, Jessikah Brown, Chris Pender, Stefan Taylor, Renee Palmer, Raphael Kilpatrick, Marie-Therese Byrne, Claudia Greenstone. Laufzeit: 98 Minuten- Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media