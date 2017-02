CSD Stuttgart fordert Dialog mit "verunsicherten" Bürgern

Der CSD Stuttgart findet in diesem Jahr unter dem Motto "Perspektiv-Wechsel" statt. Dies gab die IG CSD Stuttgart e.V. am Samstag bei ihrem Neujahrsempfang in der Stuttgarter Sparda Welt bekannt.



Das Motto sei als Einladung an "alle am Gemeinwesen Interessierten und Engagierten, Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen" zu verstehen, heißt es in einer Pressemitteilung (PDF) der CSD-Veranstalter vom Samstagabend. "Jede und jeder in einer offenen Gesellschaft muss zuweilen in der Lage sein, Perspektiven zu wechseln", erklärte CSD-Geschäftsführer Christoph Michl. "Nur so können wir die Haltung Anderer verstehen und die Stichhaltigkeit unserer eigenen Position prüfen."



Der Stuttgarter CSD möchte mit dem Motto der "grassierenden Abschottungsdebatte" etwas entgegensetzen: "Zuhören ist der erste Schritt, Kommunikation muss folgen. Wir brauchen den gegenseitigen Austausch – von Anschauungen und Perspektiven, aber auch von Ängsten und Emotionen", heißt es in der Pressemitteilung. "Empathie ist die Voraussetzung, um die Haltung Anderer verstehen und respektieren zu können. Sie bildet auch die Voraussetzung, uns selbst verstehen und hinterfragen zu können."



Für das CSD-Motto 2017 wurde auch ein eigenes Logo vorgestellt

Der Appell richte sich an die gesamte Gesellschaft. "Es geht also in erster Linie nicht um die laute, polternde Minderheit, die Homosexualität am liebsten wieder ächten möchte. Es geht auch nicht um die, die jede gesellschaftliche Diskussion durch Überkorrektheit abwürgen wollen. Vielmehr gilt es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die aufgrund von Fake-News, Klischee-Bemühungen und Wortmeldungen verunsichert sind."



Keine Abkehr von Forderung nach echter Akzeptanz



Bei aller "Notwendigkeit" zum "Perspektiv-Wechsel" sei aber auch klar, dass Gleichberechtigung und eine sichtbare Vielfalt nicht zur Disposition stünden: "Hinter erreichte Erfolge der Regenbogen-Community wird kein Zentimeter zurückgewichen. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in welcher Homo- und Transphobie keinen Platz haben", heißt es in der Pressemitteilung. "Von der Forderung nach echter Akzeptanz werden wir nicht abkehren. Missstände und Misstöne werden klar benannt."



So werde auch die Bundestagswahl ein "zentrales Thema" des diesjährigen CSD Stuttgart sein: "Bis zum Wahltag im September liefern Wahlcheck-Veranstaltungen mit Kandidierenden der Stuttgarter Wahlkreise, Programmanalysen und Faktenchecks spannende Einblicke in unterschiedlichste Perspektiven zu den Themen der Regenbogen-Community."



Gesetze, Aktionspläne, Regelungen und "schlaue Pamphlete" seien jedoch nur das "Rüstzeug" im Kampf gegen Homo- und Transphobie, so die IG CSD Stuttgart. "Ankommen muss die Botschaft aber in den Köpfen der Menschen. Wir benötigen ein echtes Verständnis für Vielfalt, für Akzeptanz und Gleichberechtigung. Nicht wenige müssen dabei noch einen 'Perspektiv-Wechsel' vollziehen."



Deutliche CSD-Mottos in anderen deutschen Städten



Andere deutsche CSDs stellen in diesem Jahr die Bundestagswahl und den Kampf gegen rechte Populisten mit deutlichen Worten in den Mittelpunkt. So wird in Berlin am 22. Juli unter dem Motto "Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts!" demonstriert. Eine Woche zuvor gehen die Münchner für "Gleiche Rechte. Gegen Rechts!" auf die Straße. In Rostock heißt es am 15. Juli: "Demonstriere laut! Wähle klug! – Dein Kreuz für Akzeptanz und Menschlichkeit". Der CSD Hannover fordert am ersten Juni-Wochenende: "#mitdenken". (cw)

Termine des CSD Stuttgart 2017



CSD-Sommerfest, 10. und 11. Juni, Berger Festplatz

CSD-Empfang, 15. Juli, Rathaus

CSD-Eröffnungsgala, 21. Juli, Friedrichsbau Varieté

CSD-Polit-Parade, 29. Juli, Innenstadt

CSD-Kundgebung, 29. Juli, Schlossplatz

CSD-Hocketse, 29. und 30. Juli, Markt- und Schillerplatz