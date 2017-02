Der große Winnetou-Dreiteiler erscheint unter anderem als hochwertige limitierte Western-Holzkiste inkl. drei Blu-rays, Sammlermünze, Landkarte, Filmposter und Sammel-Postkarten

1860, Arizona: Der deutsche Ingenieur Karl May möchte auf einer Eisenbahnbaustelle die "Neue Welt" mit aufbauen. Doch sein Traum wird schnell von der harten Realität eingeholt. Als er in ein Gefecht mit Indianern verstrickt und schwer verletzt wird, ändert sich alles: Er wehrt den Häuptlingssohn Winnetou mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen "Old Shatterhand". Zunächst noch ein Gefangener, verliebt er sich in die Kultur der Apachen – und in Winnetous Schwester Nscho-tschi. So beschließt er, sich Seite an Seite mit Winnetou der Bedrohung durch die skrupellosen Eisenbahnbauer entgegenzustellen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers, das in der Jagd nach einem sagenumwobenen Schatz und schließlich in einem dramatischen Kampf gegen machtgierige Ölmagnaten gipfelt …



Das TV-Highlight des Jahres! Von "Der Medicus"-Regisseur Philipp Stölzl, dem Produzenten der "Wickie"-Filme und der Produktionsfirma von "Fack ju Göhte" mit großer Starbesetzung umgesetzt: "Winnetou – Der Mythos lebt" begeistert als modern inszenierte Abenteuerreise durch den Wilden Westen Amerikas.

Deutscher All-Star Cast



Der dreiteiliger Fernsehfilm "Winnetou – Der Mythos lebt" basiert grob auf den Romanen von Karl May basiert und wurde Ende Dezember 2016 zum ersten Mal ausgestrahlt

Neben der aufwendigen Produktion und beeindruckenden Landschaftsaufnahmen glänzt der deutsche All-Star Cast mit u.a. Wotan Wilke Möhring ("Unsere Zeit ist jetzt", "Who am I – Kein System ist sicher") als Old Shatterhand, Iazua Larios ("Apocalypto"), Jürgen Vogel ("Stereo"), Milan Peschel ("Männertag"), Fahri Yardim ("Halbe Brüder", "Der Medicus"), Matthias Matschke ("Grand Budapest Hotel", "Pastewka"), Michael Maertens ("Bibi und Tina"), Gojko Mitić (Star der DEFA Indianerfilme) und Mario Adorf (schon in "Winnetou I" als Santer dabei) sowie Nik Xhelilaj (Berlinale-"Shooting Star" 2011) als Winnetou. Und natürlich dürfen die großen bekannten Winnetou-Melodien von Martin Böttcher nicht fehlen, die vom Komponisten Heiko Maile ("Die Welle", "Wir sind die Nacht") neu arrangiert wurden.



Der große Winnetou-Dreiteiler erscheint mit vielen Extras sowie zwei aufwendigen mehrstündigen Dokumentationen auf DVD & Blu-ray und ist außerdem als hochwertige limitierte Western-Holzkiste inkl. drei Blu-rays, Sammlermünze, Landkarte/ Filmposter und Sammel-Postkarten erhältlich! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer

Wir verlosen eine limitierte Holz- und eine DVD-Box

Für die User von queer.de haben Universum Film sowie die Agentur public insight freundlicherweise eine limitierte Holz- und eine DVD-Box "Winnetou – Der Mythos lebt" zur Verfügung gestellt.



Du willst die Holz- oder die DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 12. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.