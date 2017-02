So reagieren Passanten auf ein Coming-out in der Fußgängerzone

Wer kennt sie nicht, die Menschen, die mit "Jesus rettet"-Schildern durch die Innenstädte ziehen? Davon hat sich Kevin vom Videoprojekt queerblick inspirieren lassen. Allerdings hat er eine ganz andere Botschaft. Auf seinem Schild steht geschrieben: "Ich bin schwul. Habt ihr Fragen?"



Mit dieser Aufschrift stellte er sich einen Nachmittag lang in die Essener Innenstadt und wartete darauf, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Viele verwunderte Blicke gab es. Einige Menschen gingen kopfschüttelnd vorbei. Und einige Passanten trauten sich, Kevin direkt anzusprechen. Eine ältere Dame fragte etwa: "Was wollen Sie denn damit bezwecken?".



Viele positive, aber auch einige negative Reaktionen



"Lassen Sie ihn doch seiner Schwulheit nachgehen", meinte ein anderer Passant gegenüber queerblick-Reporterin Lisa und drückte damit sein Missfallen für die Aktion aus, ein öffentliches Coming-out herbeizuführen. Ein weiterer Herr hatte nur verachtendes Mitleid für Kevin und andere Homosexuellen übrig: "Man wird so geboren. Und das ist traurig und schade. Aber ich kann's nicht ändern."



Überwiegend waren die Reaktionen aber positiv. Ein Vater erzählte von seinem schwulen Sohn und viele Passanten stimmten zu, dass es noch viel zu tun gibt in Sachen Akzeptanz. "Solche Aktionen müsste es viel häufiger geben. Sonst kennt man solche Schilder nur vom CSD. Aber wir müssen das ganz Jahr über für Vielfalt aufklären", sagt Lisa.



Das Videoprojekt queerblick will am Thema dranbleiben. Eine lesbische Version des Experiments sei bereits gedreht. (cw/pm)