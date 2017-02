Berlin: Drei Tote nach Brand in Schwulensauna

Die Sauna war im Januar unter neuem Namen neu eröffnet worden

Heute, 02:18h

Noch kein Kommentar

Kurfürstenstraße 101

Bei einem Brand in dem Berliner Saunaclub "Steam Works" sind am Sonntagabend drei Menschen getötet und eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, sei um 22.30 Uhr ein Notruf eingegangen.



Zu dem Zeitpunkt hätten sich rund 30 Menschen in der Sauna für schwule Männer befunden, die bis vor kurzem unter dem Namen "Apollo-Splash-Club" bekannt war. Das Feuer sei im Keller ausgebrochen und inzwischen gelöscht.



Weder zur Brandursache noch zur Todesursache der Männer gab es am in der Nacht zum Montag zunächst nähere Informationen. Der verletzte Mann sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Entgegen ersten Medienberichten schloss die Feuerwehr weitere Verletzte oder Tote aus. Alle Räume der Sauna in der Kurfürstenstraße Ecke Nürnberger Straße seien überprüft worden. Das Feuer griff nicht auf andere Bereiche des Hochhauses über, in dem sich unter anderem eine Seniorenresidenz befindet.



Lokalmedien zufolge konnte die Feuerwehr einige Menschen schnell in eine nahegelegene Pizzeria evakuieren. Zum Brandherd gelangte sie aber erst durch Aufsägen eines Eingangstores. Nacheinander seien drei schwer verrußte Personen aufgefunden worden, die zu Rettungswagen transportiert wurden. Sie starben den Berichten zufolge wenig später.



Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Sauna war erst Anfang Januar nach monatelangen Umbaumaßnahmen unter dem neuen Namen eröffnet worden. Der "Apollo Splash Club" kann auf eine fast vierzigjährige Geschichte zurückblicken.