Heute, 08:27h, Noch kein Kommentar



Das neue Album " Backwards Around The Sun" von Mainfelt ist am 3. Februar 2017 erschienen

Der große Bob Dylan meinte einmal, dass das Touren wie Atmen für ihn sei elementar für das Schreiben seiner Songs und dem Fortbestand seiner Musik.



Die FolkRock-Band Mainfelt aus Südtirol hat sich diesem Prinzip auf ihrem neuen Album "Backwards Around the Sun" angenommen und beschlossen, dieses universelle Gefühl, diesen Lebensstil vom "Life on the Road" in zwölf Songs zu verewigen. Die erste Singleauskopplung "All My Ghosts" haben Mainfelt zusammen mit Jochen Schmalbach neu produziert.



"Backwards Around the Sun" markiert das nächste Kapitel im Leben einer von Kritikern und Zuhörern gleichermaßen hochgelobten Band, die ihre Musik nicht nur spielt sondern auch lebt.



Mainfelt nimmt die Fans mit ihren neuen Songs mit auf Tournee. Schließlich wurde das Album zur Gänze während einer Livesituation im "Little Big Beat Studio" in Liechtenstein aufgenommen, um dem Zuhörer ein möglichst authentisches Konzertgefühl zu vermitteln.



Die Band beschreibt ihre Songs als "handcrafted and heartmade". Mit viel Liebe fürs Detail, einer Portion Menschlichkeit und einem unvergleichlichen Charme präsentieren sich Patrick, Kevin, Veit und Willy auf der neuen Scheibe, die, obgleich es der Titel vielleicht suggeriert, nicht in die Vergangenheit schaut, sondern vielmehr einer glanzvollen und erfolgreichen Zukunft entgegenblickt. Mit Musikern hält es sich manchmal genau so wie mit gutem Scotch. Mit der Zeit reifen sie und entwickeln eine ganz bestimmte Note, die sie einzigartig macht. Mit "Backwards Around the Sun" ist Mainfelt dies allemal gelungen. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Video zu "All my Ghosts" von Mainfelt

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Südpolmusic Gmbh (Soulfood) sowie die Agentur Promoton Werft freundlicherweise fünf Alben "Backwards Around the Sun" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 13. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mainfelt Live 2017



09.02. Erfurt, Engelsburg

10.02. Hof, Meinel-Bräu Hof

11.02. Rattenberg, Wirtshaus Neurandsberg

16.02. München, Strom

17.02. Stuttgart, Club Zentral

18.02. A-Kufstein, Kulturfabrik

02.03. A-Wien, B72

03.03. A-Innsbruck, Weekender Club

04.03. A-Höchst, Quo Vadis Stadel

09.03. Magdeburg, Factory

10.03. Halle, Objekt 5

11.03. Dresden, Puschkin Club

12.03. Görlitz, Kulturbrauerei Görlitz

15.03. Leipzig, Naumanns

16.03. Hannover, Lux

17.03. Berlin, Musik & Frieden

18.03. Hamburg, Mojo Jazz Café

22.03. Isny, Eberz – Die Musikbar

23.03. Frankfurt a.M., Nachtleben

24.03. Düsseldorf, The Tube Club

25.03. Köln, Stadtgarten Studio 672