Lady Gaga kommt nach Deutschland

Die Welttournee geht am 1. August in Kanada los

Heute, 13:46h, Noch kein Kommentar

Im Herbst kommt Lady Gaga im Rahmen ihrer Welttournee nach Hamburg, Berlin und Köln und nach Zürich. Wie die Sängerin am Montag ankündigte, geht die "Lady Gaga Joanne World Tour" am 1. August in Vancouver los, gefolgt von einer Konzertserie in Europa, bevor sie im November und Dezember nach Nordamerika zurückkehrt.



Der Vorverkauf für die "Lady Gaga Joanne World Tour" beginnt am Mittwoch mit einem Presale bei ticketmaster.com. Der Innenraum aller Arenakonzerte ist unbestuhlt.



Die 30-Jährige Kultsängerin hatte am Sonntag bei der Halbzeitshow des American-Football-Finalspiels, das mit über 100 Millionen Zuschauern in den USA die meistgesehene Sendung des Jahres ist, eine Viertelstunde lang neben ihren Hits "Poker Face" und "Telephone" auch patriotische Songs wie "God Bless America" und "This Land Is Your Land" angespielt. Obwohl ihr Auftritt keinen direkten Bezug auf den politischen Rechtsruck in den USA nahm, wurde die Performance des LGBTI-freundlichen Liedes "Born This Way" als politisches Statement der Sängerin gedeutet.



Lady Gaga gehört mit 30 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Sie ist zudem eine treibende Social-Media-Kraft mit mehr als 61 Millionen Facebook-Likes, 65 Millionen Followern auf Twitter und 21 Millionen auf Instagram. Als erste Künstlerin konnte sie in den vergangenen sieben Jahren vier amerikanische Nummer-eins-Alben in Folge produzieren. (cw)

Lady Gaga Joanne World Tour



Termine im deutschsprachigen Raum:



So., 24.09.2017: Zürich, Hallenstadion

Fr., 29.09.2017: Hamburg, Barclaycard Arena

Do., 26.10.2017: Berlin, Mercedes-Benz Arena

Sa., 28.10.2017: Köln, LANXESS arena