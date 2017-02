Die mit hervorragenden Darstellern wie u. a. Joel Spira, Björn Bengtsson und Aliette Opheim besetzte Serie erhielt bereits mehrere Nominierungen für Schwedens wichtigsten Fernsehpreis, dem "Kristallen" (Bild: Edel:Motion)

Dass Skandinavier nicht nur erstklassige Krimis hervorbringen, beweist eindrucksvoll die bewegende Dramaserie um drei ungleiche Geschwister und ihr dunkles Familiengeheimnis "Blutsbande".



Die mit hervorragenden Darstellern wie u. a. Joel Spira (Easy Money), Björn Bengtsson (Kommissar Beck) und Aliette Opheim (Arne Dahl, Der Kommissar Und Das Meer) besetzte Serie erhielt bereits drei Nominierungen für Schwedens wichtigsten Fernsehpreis, dem "Kristallen" in den Kategorien "Beste Serie", "Bester Hauptdarsteller" (Joel Spira), "Beste Hauptdarstellerin" (Aliette Opheim) und war zudem ein großer Erfolg bei den schwedischen Zuschauern und Kritikern; fast unnötig zu erwähnen, dass 2016 die 2. Staffel nicht minder begeisterte.



Auch in Deutschland konnte die 1. Staffel der Serie bislang zahlreiche Fans gewinnen. Serienschöpfer von Blutsbande ist unter anderem Henrik Jansson-Schweizer, Produzent des Kinoerfolgs "Der Hundertjährige, Der Aus Dem Fenster Stieg Und Verschwand". Regie führten der Finne Anders Engström ("Wallander", "Irene Huss", " Kripo Göteborg", "Jordskott") und Erik Leijonborg, der schon für Krimis wie "Van Veeteren" und "Maria Wern, Kripo Gotland" verantwortlich zeichnete.

Dramatisch und spannend



Die zweite Staffel von "Blutsbande" ist am 3. Februar 2017 auf DVD erschienen

Es ist Winter auf Åland, und seit dem Ende der Saison sind zwei Monate vergangen. Die Geschwister Oskar, Lasse und Jonna Waldemar sind nun gleichberechtigte Eigentümer der Pension "Waldemars" und des Anwesens, das ihnen ihre Mutter hinterlassen hat. Doch momentan verbringt Jonna ihre Zeit in London, Lasse in Stockholm und nur Oskar ist im Gästehaus geblieben. Als Lasse und Jonna nach Åland heimkehren, finden sie Oskar, nur noch ein Schatten seiner selbst, einsam und unglücklich vor. Für die bevorstehende Weihnachtssaison ist nichts vorbereitet, und auch Oskars Ehefrau Liv ist noch nicht aus dem Ausland zurück – Oskar rechnet nicht einmal mehr damit, dass sie zu ihm zurückkommt. Jonna und Lasse versuchen, den desolaten Oskar und die vernachlässigte Pension wieder in Form zu bringen, jedoch brechen die alten Konflikte zwischen den Geschwistern bald wieder auf. Und dann wird Lasse erneut von seiner zwielichtigen Vergangenheit eingeholt… Wie stark ist das Band der Verwandtschaft, wenn unerwartete Ereignisse plötzlich die Familie bedrohen und die Zukunft des "Waldemars" gefährden?



Die 2. Staffel von Blutsbande befasst sich mit Identitätsfragen und Schuld in einer Familie, die versucht, alte Wunden zu heilen. Werden die Geschwister letztlich zum Wohle ihrer Lieben Verantwortung übernehmen und persönliche Opfer bringen? Ist Blut tatsächlich dicker als Wasser? Blutsbande zeigt, wie dramatisch und spannend eine Familiengeschichte sein kann. Traumhaft schöne Landschaften, attraktive und wunderbar agierende Schauspieler sowie eine packende Geschichte – dies sollte sich kein Liebhaber anspruchsvoller Seriendramen entgehen lassen! (cw/pm)

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de haben Edel:Motion sowie die Agentur Glücksstern PR freundlicherweise fünf DVDs "Blutsbande – Staffel 2" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 14. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Blutsbande: Staffel 2. Fernsehserie. Schweden 2016. Regie: LiErik Leijonbong, Anders Engström. Darsteller: Björn Bengtsson, Joel Spira, Aliette Opheim, Jessica Grabowsky, Donald Högberg. Laufzeit: 434 Minuten. Sprache: Deutsch, schwedische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edel:Motion Germany