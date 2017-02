Dresden: Linke Kulturbürgermeisterin kürzt CSD-Förderung

Aus dem städtischen Fördertopf für Großveranstaltungen soll der CSD Dresden in diesem Jahr nur noch 1.000 Euro erhalten. Über den entsprechenden Vorschlag der Kulturverwaltung von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) berichteten am Montag die "Dresdner Neuesten Nachrichten". 2016 hatte der CSD-Verein noch 3.000 Euro erhalten.



Für kein anderes Großevent in der sächsischen Landeshauptstadt sind derart hohe Kürzungen geplant. Insgesamt will die Stadt alle zehn beantragten Projekte mit insgesamt 35.000 Euro fördern. Mit 9.500 Euro erhält das Dixilandfestival die größte Finanzspritze, gefolgt vom Elbhangfest mit 9.000 Euro. Der CSD steht dagegen auf einer Stufe mit dem Wilschdorfer Jubiläums-Dorffest, das ebenfalls 1.000 Euro erhalten soll.



Fragwürdige Punktebewertung der Kulturverwaltung



Die Kulturverwaltung hat die einzelnen Veranstaltungen eigenen Angaben zufolge nach den Kriterien überregionale Bedeutung, Tourismusförderung, Breitenwirksamkeit/Familienfreundlichkeit, Förderung regionaler Identität, Bereicherung im öffentlichen Raum und Kontinuität bewertet. Der CSD erhielt dabei nur vier von zwölf Punkten.



Die endgültige Entscheidung über die Förderungen trifft der Kulturausschuss des Stadtrats, im März sollen die Beratungen beginnen. Der CSD Dresden findet in diesem Jahr vom 22. Mai bis 4. Juni statt. Höhepunkte sind das politische Straßenfest auf dem Altmarkt vom 26. bis 28. Mai sowie die Demonstration am 27. Mai. (cw)