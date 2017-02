Heute, 06:32h, Noch kein Kommentar



Der "Spartacus International Sauna Guide – 11th Edition" ist im Januar 2017 im Bruno Gmünder Verlag erschienen

Neben den klassischen Saunaangeboten wie Dampf-, Finnische oder Biosauna, können in einigen Schwitzbädern auch Kontakte voller prickelnder Erotik und aufregende Begegnungen erlebt werden. Denn in vielen Ländern dienen Saunen als Zufluchtsorte für schwule oder bisexuelle Männer, die zu Hause keinen Sex mit Männern haben können.



Über alle Angebote und die diversen Möglichkeiten informiert der druckfrische Spartacus Sauna Guide. Auch in der 11. Ausgabe erfahren Saunafans alles über Größe, Preise und Öffnungszeiten sowie über das Publikum, den angebotenen Service und wichtige Besonderheiten vor Ort. Durch ein benutzerfreundliches Piktogramm-System kann man(n) sich einfach und übersichtlich informieren. Die Redaktion hat 650 aktive Einträge aus 215 Städten aus 63 Ländern auf rund 180 Seiten zusammengetragen. Viel Spaß beim Schwitzen! (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Spartacus International Sauna Guide – 11th Edition" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 15. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Briand Bedford (Hrsg.): Spartacus International Sauna Guide – 11th Edition. Mehrsprachig. 180 Seiten. Farbe. Softcover. Format: 11,7 x 18,5 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin Januar 2017. 9,99 €. ISBN 978-3-95985-228-9