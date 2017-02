Neuer LSU-Landesverband Niedersachsen gegründet

LSU-Plakat beim CDU-Bundesparteitag in Essen: "Keine Obergrenze für die Ehe" (Bild: LSU)

In Niedersachsen hat sich am vergangenen Wochenende ein neuer Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) gegründet. Zum Landesvorsitzenden wurde Sven Alexander van der Wardt gewählt. Ihm zur Seite stehen Thorsten Köster und Dirk Loeben als stellvertretende Vorsitzende, Petra Többe als Schatzmeisterin sowie zwei Beisitzer: Niklas Kleinwächter und Sönke Siegmann. Kleinwächter wurde außerdem zum neuen Vorsitzenden des LSU-Regionalverbands Nord gewählt.



"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin schon ein wenig stolz, dass so viele Vertreter der CDU zum Empfang anlässlich unserer Gründung erschienen sind", erklärte van der Wardt in einer Pressemitteilung des Verbands vom Dienstag. "Darin sehe ich ein gutes Zeichen und einen Auftrag für meine weitere Arbeit: die LSU in Niedersachsen noch stärker mit der Mutterpartei zu verbinden."



"Strukturelle Annäherung an unsere Mutterparteien"



Der LSU-Bundesvorsitzende Alexander Vogt, der an der Gründungsversammlung in Hannover teilnahm, gratulierte zur Gründung: "Dass die LSU nun in der Mehrzahl der deutschen Bundeländer in Landesverbänden organisiert ist, ist ein Erfolg aus unserer Arbeit in den vergangenen Jahren. Darauf sind wir sehr stolz! Der immer höhere Organisationsgrad unseres Verbands zeigt die positive Entwicklung unserer Tätigkeit und ist zudem ein weiterer Schritt in Richtung einer stärkeren strukturellen Annäherung an unsere Mutterparteien."



Die LSU versteht sich als Interessenvertretung für LGBTI in der CDU und CSU. Nach Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen ist Niedersachsen der neunte Landesverband der LSU. Der Regionalverband Nord der LSU ist für die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. (cw/pm)