Zwei Trans-Kandidatinnen bei Germany's Next Topmodel

Giuliana und Melina wollen in die Fußstapfel von Heidi Klum treten, die 1992 ebenfalls durch eine Modelshow den Weg ins Scheinwerferlicht fand (Bild: Pro Sieben / Martin Bauendahl)

Ab Donnerstag werden im Privatsender Pro Sieben 50 angehende Models in der zwölften Staffel von "Germany's Next Topmodel" um die Gunst der Juroren Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky werben. Unter den Bewerberinnen der Realityshow befinden sich dieses Jahr nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit der 20-jährigen Giuliana Radermacher und der 19-jährigen Melina Budde auch zwei Transfrauen.



Gegenüber der Boulevardzeitung erklärte Giulia, dass sie bereits eine Geschlechtsanpassung hinter sich habe. "Für diese Veränderung habe ich mich entschieden, weil ich nicht weiterhin darunter leiden wollte", sagte die 20-Jährige. Sie habe bereits als Kind gemerkt, "dass irgendwas mit mir nicht stimmt", so Giulia. "Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen. Mit sieben oder acht Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber ein Mädchen sein möchte."



Melina sagte, sie wolle mit ihrer Teilnahme gegen Vorurteile ankämpfen: "Ich bin hier, um zu zeigen, dass Klischees überbewertet sind. Und dass der erste Eindruck oft täuscht …"



Der Unterföhriger Privatsender hat die Premiere der Topmodel-Show offensiv programmiert: Gleichzeitig läuft im Ersten der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Bild: Pro Sieben / Richard Hübner

Bereits vor drei Jahren hatte mit Pari eine transsexuelle Frau an der Realityshow teilgenommen. Sie schied allerdings bereits in Folge drei aus.



Juror Michael Michalsky begrüßte die Teilnahme der transsexuellen Kandidatinnen: "Für mich ist das alles ganz normal. Es zählt der Mensch – nicht das Geschlecht!"

Talulah-Eve will Britanniens Topmodel werden

Auch in der britischen Version der Show nimmt dieses Jahr eine Trans-Frau teil: Die 22-jährige Talulah-Eve ist erste transsexuelle Kandidatin von "Britain's Next Top Model". Sie ist eine von zwölf Bewerberinnen, die im britischen Entertainment-Kanal Lifetime ab Mitte März um einen Modelvertrag kämpfen werden. Sie hatte bereits zuvor den Titel "Miss Transgender Birmingham" gewonnen.



Talulah-Eve ist die erste Transkandidatin bei "Britain's Next Top Model". Bild: Lifetime

Talulah-Eve hatte sich bereits als Trans-Aktivistin einen Namen gemacht und für Schlagzeilen gesorgt, als sie 2015 erzählte, dass sie ihr Sperma einfrieren wolle, um nach ihrer Geschlechtsanpassung Vater eines Kindes werden zu können. Außerdem berichtete sie darüber, wie sie mehrfach wegen ihrer Transsexualität bedroht worden sei. "Wenn ich bei jedem Vorfall Anzeige erstattet hätte, wäre ich jeden Tag im Gerichtsgebäude", sagte sie damals.



Eine Transfrau konnte den Wettbewerb in Europa bereits einmal gewinnen: 2015 setzte sich die damals 20-jährige Frisörin Loiza Lamers bei "Holland's Next Top Model" durch (queer.de berichtete). (dk)

Sendetermin



Germany's Next Topmodel, Ab Donnerstag (9.2.), 20.15 Uhr bei Pro Sieben, danach wöchentlich.