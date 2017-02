LSVD begrüßt Absage eines Konzertes von homophoben Deutsch-Rappern

Heute, 13:27h

Rüsselsheim

Der Lesben- und Schwulenverband Hessen hat am Mittwoch begrüßt, dass die Stadt Rüsselsheim die für Juni geplante Rap-Nacht beim diesjährigen Hessentag abgesagt hat, um den Auftritt der Deutsch-Rapper Kollegah und Farid Bang zu verhindern. Den Künstlern werden homophobe, frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Texte vorgeworfen – der Zentralrat der Juden beklagte zudem Antisemitismus bei Kollegah.



Die Stadt hatte den Auftritt im vergangenen November genehmigt, sah sich aber seither scharfen Protesten ausgesetzt. Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) empfahl daraufhin den Rückzieher. Die entsprechende Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung fiel vergangene Woche mit 18 zu 17 Stimmen äußerst knapp aus. Der OB möchte Kollegah allerdings trotzdem einladen, aber lediglich zu einer Diskussionveranstaltung. Mit der kompletten Absage der Rap-Nacht fallen auch die geplanten Auftritte anderer Rapper wie Eko Fresh aus.



Der LSVD hatte in einem Offenen Brief (PDF) die Stadtverordneten informiert, dass die beiden Künstler "in ihren Stücken gegen Frauen, Schwule und Menschen hetzen, die nicht der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft entsprechen".

"Ich schlag dir deine große Schnauze ein"

In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrfach Beschwerden über die Texte von Kollegah und Farid Bang. So indizierte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 2014 das Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 2" (PDF), das zuvor in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Charts gestanden hatte.



Für die Behörde seien die "die extrem homosexuellenfeindlichen Äußerungen (…) sozialethisch nicht mehr vertretbar". Auf diesem Album rappen die Interpreten unter anderem: "Ich schlag dir deine große Schnauze ein / Ich hab gehört du drehst ein Film – Brokeback Mountain 2" oder attestieren Schwulen: "Ihr seid wie Schotten. Männner, die die Hosen nicht anhaben". (dk)