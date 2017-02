Erbitterter Homo-Gegner als US-Justizminister bestätigt

Gage Skidmore / flickr) Jeff Sessions ist der neue amerikanische Justizminister im Kabinett von Donald Trump (Bild:

Der US-Senat hat am Mittwoch mit 52 zu 47 Stimmen den Republikaner Jeff Sessions als Justizminister ("Attorney General") bestätigt. Der 70-Jährige war im November von Donald Trump für das Amt vorgeschlagen worden (queer.de berichtete).



Mit einer Ausnahme stimmten alle Demokraten gegen den als Hardliner geltenden Politiker, der seit 1996 seinen Heimatstaat Alabama im Senat vertritt. Alle Republikaner votierten für ihren Fraktionskollegen, nur Sessions enthielt sich der Stimme. Während den langwierigen Anhörungen hatten die Demokraten Sessions vorgeworfen, dass er nicht – wie es sein Amt verlangt – die Rechte von Minderheiten oder das Grundrecht von Frauen auf Abtreibung schützen werde.



Wegen seiner ultrakonservativen Haltung in Fragen der Einwanderungs-, Umwelt- oder Drogenpolitik zeigten sich viele Aktivisten geschockt über die Ernennung. Besonders Rassismusvorwürfe und eine Nähe des Politikers zum Ku-Klux-Klan machten die Runde: 1986 lehnte etwa ein Gremium den Vorschlag des damaligen Präsidenten Ronald Reagan ab, Sessions als Bundesrichter zu ernennen. Viele lokale Aktivisten aus den Südstaaten – unter anderem die Witwe von Martin Luther King – warfen dem damaligen Staatsanwalt vor, schwarze Wähler in seinem Heimatstaat eingeschüchtert zu haben.



Auch LGBTI-Aktivisten machten in den vergangenen Wochen gegen die Ernennung von Sessions mobil. Laut einer Auswertung der Human Rights Campaign hat er in zwei Jahrzehnten im Senat kein einziges mal für ein Gesetz zur LGBTI-Emanzipation oder für die Abschaffung einer Benachteiligung sexueller Minderheiten gestimmt. So wollte er etwa das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare in der Bundesverfassung verankern oder sprach sich dagegen aus, dass offen schwule oder lesbische Soldaten in den US-Streitkräften dienen dürfen.

LGBTI-Aktivisten entsetzt

Racel Tiven, die Chefin der LGBTI-Juristenorganisation Lambda Legal, bezeichnete in einer ersten Reaktion die Ernennung von Sessions als "Farce": "Der oberste Jurist der Vereinigten Staaten ist jetzt eine Person, die ihr ganzes Leben dafür gekämpft hat, Bürgerrechte zu behindern", sagte Tiven. "Ich habe persönlich gesehen, wie er sich beleidigend und abwertend gegenüber LGBT-Familien geäußert hat."



Auch andere LGBTI-Organisationen verurteilten die Ernennung als großen Fehler. Das National Center for Transgender Equality erklärte etwa, dass die Abstimmung über Sessions im Senat als "schrecklicher Tag für die Bürgerrechte" in die Geschichte eingehen werde. Die Human Rights Campaign beklagte, dass nun eine gefährliche Zeit für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten beginne. "Wir werden jeden Versuch, unsere Rechte zurückzufahren, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen", versrpach die größte LGBTI-Organisation des Landes.



Bereits am Dienstag hatte der Senat knapp die Homo-Gegnerin Betsy DeVos als Bildungsministerium bestätigt (queer.de berichtete). (dk)