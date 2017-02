Pornostar Max Schutler gestorben

Max Schutler drehte Dutzende Pornofilme für mehrere Labels

Der aus Argentinien stammende schwule Pornostar Max Schutler ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Darsteller aus Dutzenden US-Filmen bereits Anfang Februar im Alter von 35 Jahren. Das berichtet das gewöhnlich gut informierte US-Insiderportal "Str8UpGayPorn". Über die Todesursache ist bislang noch nichts bekannt geworden.



Schutler, der auch unter seinem echten Namen Jorge Schmeder und als Gustavo Nuñez bekannt ist, begann seine Porno-Karriere im Jahr 2007 und arbeitete für große US-Studios wie Falcon, Hot House Entertainment, Jet Set Men and Raging Stallion. Zu seinen Filmen gehören Werke wie "Bang That Ass", "Rush and Release", "Missionary in Argentina" oder "Dickin' Around".

Keine Genehmigung für "Mr. Gay International"-Wettbewerb

Im Jahr 2008 kam der in der nordargentinischen Stadt Clorinda geborene Schutler außerdem in die Schlagzeilen, nachdem er zum "Mr. Gay Argentina" gekrönt wurde. Er durfte danach aber nicht zum Wettbewerb "Mr. Gay International" antreten, nachdem seine Mitwirkung in pornografischen Filmen bekannt geworden war.



2011 beendete Schutler seine Porno-Karriere, kehrte aber 2015 kurz für einige Bareback-Szenen für Lucas Entertainment zurück.



Freunde und Verwandte nutzten soziale Netzwerke, um sich von Schutler zu verabschieden. Auf Facebook erklärte etwa sein Pornokollege Jamie Fox: "Es ist so traurig, so jung und schön zu sterben. Ruhe in Frieden, deine Freunde und Fans werden dich nie vergessen."



Erst vor zwei Monaten schockierte schwule Pornofans die Nachricht vom Selbstmord von Alexander Gustavo. Der Darsteller aus Filmen wie "Cruising for Ass" oder "America's Next Hot Bottom" wurde nur 33 Jahre alt (queer.de berichtete). (cw)