"Mit dem Herz durch die Wand" ist am 10. Februar 2017 auf DVD erschienen

Sie ist Pianistin, er will seine Ruhe. Beide sind neuerdings Nachbarn und die Wand zwischen ihren Apartments ist so dünn, dass man jedes Geräusch hören kann.



Als das Mauerblümchen Madame frisch in ihre neue Wohnung einzieht, ist für den kauzigen Spieleerfinder Monsieur klar: Die laute Nachbarin muss mit allen Mitteln vertrieben werden. Diese leistet allerdings heftigen Widerstand, lautstark machen sich die Singles gegenseitig das Leben zur Hölle. Doch bald bemerken die beiden, dass sie vieles verbindet. Ohne sich je gesehen zu haben, beginnt ein Blind Date durch die Wand…



In dem erfrischenden Komödienhit "Mit dem Herz durch die Wand" aus Frankreich brillieren Mélanie Bernier ("Mademoiselle Populaire") und Clovis Cornillac ("Asterix bei den Olympischen Spielen") als streitsüchtige Nachbarn, deren Anziehungskraft jedes Mauerwerk zum Einsturz bringt. (cw/pm)

Mit dem Herz durch die Wand. Komödie. Frankreich 2015. Regie: Clovis Cornillac. Darsteller: Melanie Bernier, Clovis Cornillac, Lilou Fogli, Philippe Duquesne. Laufzeit: 91 Minuten. Sprache: Deutsch, französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Pandastorm Picutres