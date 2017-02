In zehn Monaten wurden über 200 Schwule verhaftet

Die Festnahme eines Strichers am 16. Juli 1950 in Frankfurt am Main führte in der jungen Bundesrepublik zu einer regelrechten Hexenjagd auf homosexuelle Männer. Um dem Gefängnis zu entgehen, nannte der damals 19-jährige Otto Blankenstein den Ermittlern die Namen und Adressen seiner "Bekanntschaften" – und löste damit eine beispiellose Verhaftungswelle aus. Über 200 Männer mussten sich innerhalb von nur zehn Monaten wegen Verstoßes gegen den Paragraf 175 vor Gericht verantworten.



An diese kaum bekannten Frankfurter Homosexuellenprozesse möchte der Düsseldorfer Dokumentarfilmer van-Tien Hoang mit der abendfüllenden Dokumentation "Das Ende des Schweigens" erinnern, die er bereits begonnen hat und die er über Crowdfunding vollenden möchte. "Die Frankfurter Homosexuellenprozesse 1950-51 haben dazu beigetragen, dass der Paragraf 175 nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erneut als Instrument benutzt wurde, um die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern zu bestrafen", heißt es auf seiner Startnext-Kampagne.



Mindestens sechs Angeklagte nahmen sich das Leben



Verantwortlich für die Verhaftungwelle waren damals Staatsanwalt Fritz Thiede und Amtsgerichtsrat Kurt Ronimi, ein ehemaliger Nationalsozialist. Ihr Verfolgungseifer hatte für die betroffenen Männer schwerwiegende Folgen. Viele verloren ihren Arbeitsplatz, einige setzten sich ins Ausland ab. Nach Recherchen von van-Tien Hoang nahmen sich mindestens sechs Angeklagte das Leben – darunter ein 19-Jähriger, der vom Frankfurter Goetheturm in den Tod sprang.



Wolfgang Lauinger ist der vermutlich letzte Überlebende der Frankfurter Homosexuellenprozesse (Bild: van-Tien Hoang)

Als letztes überlebendes Opfer der Frankfurter Homosexuellenprozesse gilt der 1918 geborene Wolfgang Lauinger, der damals acht Monate in Untersuchungshaft saß. Durch das 2015 erschienene Buch "Lauingers. Eine Familiengeschichte aus Deutschland" wurde er bundesweit bekannt. Der 98-Jährige stellte sich der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld auch als Zeitzeuge zur Verfügung.



Mit Hilfe von Lauingers persönlichen Erinnerungen, Interviews mit weiteren Zeitzeugen und Historikern sowie ausführlichen Recherchen in Archiven will der 1980 geborene Dokumentarfilmer ein dunkles Kapitel der Nachkriegsgeschichte erleuchten: "Bisher hat noch kein TV-Sender oder Filmemacher sich um eine filmische Aufarbeitung dieser Geschehnisse bemüht", erklärt van-Tien Hoang. "Dieser Dokumentarfilm soll als Denkmal für die Opfer und als Mahnmal dienen, damit sich eine solche Hexenjagd nicht wiederholt." (cw)