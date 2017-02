JohnnySwim gastieren zwischen ihrer laufenden US-Tournee derzeit erstmals für einen Showcase in Deutschland

Heute, 09:10h, Noch kein Kommentar

Sonny & Cher. John & Yoko. Esther & Abi Ofarim. Ehepaare in der Welt der Popmusik haben immer ein besonders romantisches Flair, das sich im besten Fall auch mit ihrer Musik verbreitet. Das gilt auf jeden Fall auch für das US-amerikanische Duo JohnnySwim, Abner und Amanda Ramirez, das derzeit in den USA für Furore sorgt und mit seinem aktuellen Album "Georgica Pond" in den Billboard Top 200 auf Platz 35 debütierte sowie auf Platz 13 der Top Current Album Charts. Gleichzeitig eroberten Sänger und Gitarrist Abner Ramirez und die Sängerin Amanda Suano Ramirez Platz eins der iTunes-Singer-Songwriter-Charts.



Erstaunlich auch, wie populär JohnnySwim schon in Deutschland sind, ohne hierzulande überhaupt eine Platte veröffentlicht zu haben. Nahezu drei Millionen Streams auf Spotify allein in Deutschland sprechen fürwahr für sich. Nun wurde das erste Album "Georgica Pond" in Deutschland veröffentlicht und JohnnySwim gastieren (zwischen ihrer laufenden US-Tournee) auch erstmals für einen Showcase in Deutschland.

Mitreißende Melodieführung und beeindruckende Songtexte



Das neue Album "Georgica Pond" von JohnnySwim ist am 10. Februar 2017 erschienen

"Georgica Pond vereint American Folk mit Southern Soul mit Ursprüngen im Blues und Country.", fasst allmusic das stilistische Spektrum von JohnnySwim treffend zusammen. Das Duo besticht nicht nur durch Amandas aparte Stimme, exzellenten Duettgesang und wunderbare Gesangsharmonien, sondern auch durch mitreißende Melodieführung und beeindruckend ehrliche Songtexte über Liebe und Verlust, Vergangenheit und Zukunft, Vertrauen und Vermächtnis.



"Georgica Pond" wurde von Abner Ramirez produziert und im Heimstudio des Paares in Los Angeles aufgenommen. Abner und Amanda arbeiteten mit verschiedenen Songwritern und Musikern zusammen, darunter ihr langjähriger Mitarbeiter Britten Newbill, der Violinist und Komponist Anton Patzner sowie die beiden aus Nashville stammenden Songwriter Natalie Hemby und Chris DeStefano. Nicht zu vergessen der Gastauftritt der Country-Ikone Vince Gill, dessen Gesang und Gitarrenspiel "Last Night in Georgia" veredelt. (cw/pm)

Direktlink | JohnnySwim mit "Georgica Pond"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Big Picnic Records / India Media Group sowie die Agentur Promotion Werft freundlicherweise fünf Alben "Georgica Pond" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 19. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.