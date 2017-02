Mode-Tipps der AfD: "Wir tragen hier Hosen und Pullover"

Carsten Hütter ist eigentlich sicherheits- und kirchenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im sächsischen Landtag, doch der Politiker aus dem Erzgebirge scheint auch ein Faible für Mode zu haben. Am Samstag teilte er auf seiner Facebook-Seite ein Fotoalbum von "Milan/Paris Men's Fashion Week".



Die androgyne Herbst-/Winterkollektion von Palomo Spain hat dem 52-Jährigen jedoch überhaupt nicht gefallen: "Vaterlandsverteitiger, Familienväter, Ernährer, Papa, Opa, echte Kerle? Bin etwas verwirrt bei diesem Anblick!", schrieb Hütter mit Rechtschreibfehler auf Facebook – und gab eigene Modetipps zum Besten: "Grüße aus dem Erzgebirge – wir tragen hier Hosen und Pullover."



Sandro Halank / wikipedia) Mode-"Experte" der AfD: Der sächsische Landtagsabgeordnete Carsten Hütter will im Herbst für die Rechtsaußenpartei in den Bundestag einziehen (Bild:

Doch der AfD-Landtagsabgeordnete macht sich mit seinem piefigen Fashion-Ratschlag nicht einfach nur lächerlich. Unter seinem Facebook-Post überschlagen sich seine Follower in homophoben und menschenverachtenden Äußerungen. Das mehrfach geäußerte "Schwuchteln" gehört dabei noch zu den harmloseren Kommentaren über die gezeigten Models.



"Welch perverses Elend!" und "Ich hätte am liebsten entartet geschrieben" kann man ebenfalls auf Hütters Facebook-Seite lesen. "Und ich dachte immer das zur Schau Stellen von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen wie dazumal auf Jahrmärkten ist heute verboten?", schrieb einer seiner Fans, während ein anderer einen konkreten Vorschlag machte: "In die KLAPPSMÜHLE, da wo sie hingehören !"



Früher hätte es solche Mode nicht gegeben, schimpft ein weiterer Hütter-Fan: "Abartig &gruselig , wo bitte ist die gute alte Zeit." (mize)