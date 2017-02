Meryl Streep für LGBTI-Engagement ausgezeichnet

Meryl Streep im Film "Der Teufel trägt Prada" (Bild: 20th Century Fox)

US-Schauspielerin Meryl Streep ist am Samstag bei einer Gala der LGBTI-Organisation Human Rights Campaign im New Yorker Waldorf-Astoria-Hotel für ihren Einsatz für LGBTI-Rechte ausgezeichnet worden. Sie erhielt den jährlich vergebenen "Ally for Equality Award 2017", mit dem Promis geehrt werden, "die ihre Zeit und Energie widmen, um sich mit ganzem Herzen dafür einzusetzen, das Leben von LGBTI zu verbessern".



In ihrer Dankesrede übte sie erneut scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump. Sie hatte bereits im letzten Monat bei der Golden-Globes-Gala scharf kritisiert, dass Trump im Wahlkampf einen behinderten Journalisten nachgeäfft und verhöhnt hatte. Der Präsident bezeichnete die 67-Jährige darauf als "Hillary-Lakai" und als "überwertet".



Sie wünschte sich, einfach zu Hause ihre Spülmaschine einräumen zu können, erklärte Streep in der rund halbstündigen Rede. Die ganzen Ehrungen würden sie aber dazu zwingen, ihre Meinung zu äußern. "Es ist beängstigend, eine Zielscheibe auf der Stirn zu haben. Das legt die Grundlage für allerlei Troll-Attacken und Armeen von Braunhemden und Bots und Schlimmeres."

Warnung vor Trumps nuklearem Winter

Alle Menschen, egal ob schwul, lesbisch, heterosexuell oder anders, hätten das Recht auf Freiheit und Glück. Außerdem nahm Streep zum politischen Aufstieg religiöser Fundamentalisten Stellung und erklärte, dass jeder das Recht habe, sich zu entscheiden, ob er "mit oder ohne Gott" leben möchte. Mit Blick auf Trump hoffe sie auch, dass "sein katastrophaler Instinkt zurückzuschlagen nicht in einen nuklearen Winter führt".



Im vergangenen Jahr hatte Schauspielerin Sherri Saum ("The Fosters") den "Ally for Equality Award" gewonnen. Zuvor waren Prominente wie Pink und Whoopi Goldberg mit dem Preis ausgezeichnet worden. (dk)