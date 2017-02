Weil er für schwul gehalten wurde: 18-Jähriger im Allgäu verprügelt

Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte am Montag eine Täterbeschreibung (Bild: Polizeipräsidium Trier)

Das Tragen eines Nasenrings war wohl der Grund, warum ein 18-Jähriger am Samstagmorgen gegen drei Uhr in einem Lokal in Leutkirch im Allgäu von einem Mann angesprochen wurde. Nach der negativen Antwort auf die Frage, ob er schwul sei, wurde der 18-Jährige ins Gesicht geschlagen und von dem Täter und einem Kumpel herumgeschubst und beleidigt.



Als der 18-Jährige das Lokal im Ortsteil Ellerazhofen verließ, lauerten ihm die beiden Männer laut Polizeibericht auf, sprangen ihn von hinten an, brachten ihn zu Boden, beschimpften ihn mit Kraftausdrücken und traten solange auf ihn ein, bis Freunde des Opfers dazukamen. Die Täter flüchteten schließlich mit einem silbernen Kombi über eine gefrorene Wiese in Richtung Herrot.



Einer der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, südosteuropäisches Aussehen mit Bart. Bekleidung: Mantel, dunkle Caps und schwarzer Pulli. Hinweise werden ans Polizeirevier Leutkirch unter Tel. (07561) 84880 erbeten. (cw/pm)