Heute, 07:44h, Noch kein Kommentar



"Skin Deep" ist am 23. Dezember 2016 auf DVD erschienen

Die Story unterhält gänzlich unerwartet: Leah, plötzlich in einer fremden Stadt auf sich alleine gestellt, bekommt ihr Leben an einem Tag und einer Nacht von der quirligen Lesbe Caitlin auf den Kopf gestellt. Die eine, sehr vernünftig und eher vorsichtig, die andere lebensfroh und spontan.



Als sich Leah und Caitlin in einem Plattenladen die gleiche CD greifen, beginnt eine nicht alltägliche Bekanntschaft und eine unvergessliche Tour durch die australische Stadt Newtown, samt alkoholischer Exzesse, unbequemer Wahrheiten und Spontan-Tattoos. Als Caitlin ihrer Ex samt neuer Freundin in die Arme läuft, führt dies zu Spannungen zwischen allen Beteiligte – und vieles, was verborgen lag, wird nun ans Licht gezerrt…



''Skin Deep'' ist eine dramatische Komödie über Freundschaft und den Mut, zu sich selbst zu stehen. Herzergreifend warm und voller Lebensfreude! (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de hat Pro-Fun Media freundlicherweise fünf DVDs "Skin Deep" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 21. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Skin Deep. Dramakomödie. Australien 2014. Regie: Jonnie Leahy. Darsteller: Zara Zoe, Monica Zanetti, Elizabeth Blackmore, Jeanie Drynan, Billie Rose Prichard, Robert Alexander. Laufzeit: ca. 72 Minuten. Sprache: Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Original Trailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK 12. Pro-Fun Media