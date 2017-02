Trump behält Obamas Sonderbotschafter für LGBTI-Rechte

Randy Berry, der seit über zwei Jahrzehnten seinem Heimatland als Diplomat dient, wird sich auch unter Trump weltweit für LGBTI-Rechte engagieren

Die Trump-Regierung möchte trotz Aufforderungen konservativer Aktivisten an Randy Berry als Sonderbotschafter für LGBTI-Rechte festhalten. Das berichtet die Zeitschrift "Foreign Policy". Demnach habe ein Sprecher des Außenministeriums am Montag bestätigt, dass der offen schwule Diplomat seine Rolle auch unter Donald Trump behalten werde.



Berry war 2014 von der Obama-Regierung zum "Special Envoy for the Human Rights of LGBTI Persons" ernannt worden (queer.de berichtete). Der damalige Außenminister John Kerry hatte dazu erklärt, einer der Hauptaufgaben Berrys sei es, sich im Namen der Vereinigten Staaten dafür einzusetzen, die Kriminalisierung von Homosexualität in über 75 Ländern der Erde zu beenden.



Seit seiner Ernennung ist der schwule Diplomat ein rotes Tuch für Homo-Gegner. Nach Trumps Wahlsieg forderte etwa der einflussreiche Lobbyist Tony Perkins vom "Family Research Council" die sofortige Entlassung Berrys, den er als "Aktivist im Außenministerium" bezeichnete, der anderen Staaten eine "Gay Agenda" aufzwingen wolle.



Konservative Homo-Gegner waren auch erzürnt, als die Obama-Regierung am 20. Januar nur wenige Stunden vor der Amtsübernahme von Donald Trump Berry zum stellvertretenden Staatssekretär in der Menschenrechts- und Demokratieabteilung des Außenministeriums ernannte. Auch diesen Job soll Berry laut "Foreign Policy" behalten.



Ende Januar waren viele Top-Diplomaten in einem bislang einmaligen Exodus aus dem amerikanischen Außenministerium ausgeschieden. Teilweise sollen sie aus Protest gegen Trump gegangen, teilweise aber auch von Trump-Getreuen zum Rücktritt gedrängt worden sein. Es ist unklar, warum Berry von dieser Entlassungswelle ausgenommen wurde.

LGBTI-Aktivisten überrascht

"Dieser Schritt hat mich wirklich überrascht", erklärte Ross Murray von der LGBTI-Organisation GLAAD. "Ich weiß aber nicht, ob ich applaudieren soll, bis klar wird, welches Mandat er in der neuen Regierung erhalten wird."



Bislang sendete die Trump-Regierung bei LGBTI-Rechten widersprüchliche Signale aus. So erklärte das Weiße Haus Ende Januar, dass man an einem von Präsident Obama erlassenen Antidkiskriminierungsdekret zu LGBTI-Fragen festhalten werde (queer.de berichtete). Demgegenüber stoppte der neue Justizminister Jeff Sessions vor wenigen Tagen als eine seiner ersten Amtshandlungen teilweise eine Bundesklage zum Schutz Transsexueller vor Diskriminierungen im Bildungssystem (queer.de berichtete). Zudem nominierte Trump einen konservativen Hardliner für einen Posten im Supreme Court (queer.de berichtete). (dk)