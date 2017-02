Bayerische Jungbauernschaft für Ehe für alle

Motiv aus dem aktuellen "Jungbauernkalender" (Bild: Anja Koppitsch)

In unserer Berichterstattung über Landwirte beschränkten wir uns bislang auf die "Men"-Edition des jährlichen Jungbauernkalenders – nun haben wir auch mal eine politische Nachricht: Bei einer Umfrage des Arbeitskreises Jugend- und Gesellschaftspolitik der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB) an der 84. Landesversammlung 2016 in Grainau stellten sich 67 Prozent der Delegierten hinter die völlige rechtliche Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren.



Diese Info verbreiteten die Jungbauern passenderweise am Valentinstag – zusammen mit einer eigens kreierten Herzgrafik.



Bild: Bayerische Jungbauernschaft

"Das Ergebnis der Umfrage zeigt, wie offen die Jugend auf dem Land dem Thema gegenüber steht", erklärte Arbeitskreis-Sprecherin Martina Edenhofer in einer Presseinfo (PDF). Die Bayerische Jungbauernschaft begrüßte zum einen die bisher erreichte Gleichstellung von Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften: "Gleichzeitig fordern wir die Regierung und alle Abgeordneten des Bundestages auf, auch die noch ausstehenden Regelungen für die Gleichstellung möglichst schnell zu verabschieden. Es gibt in unseren Augen keinen rationalen Grund, hier an Unterschieden festzuhalten. Außerdem gilt es ernsthaft zu prüfen, ob nicht das im Grundgesetz verankerte Recht, eine Ehe zu schließen, auch auf gleichgeschlechtliche Paare ausgedehnt werden kann."



Dass der letztere Punkt nun wirklich nicht mehr "geprüft", sondern einfach nur vom Bundestag beschlossen werden muss, sehen wir den wohlmeinenden Nachwuchs-Landwirten mal nach. Die Bayerische Jungbauernschaft vertritt nach eigenen Angaben rund 18.000 Mitglieder und setzt sich als aktiver Jugendverband für Lebens- und Bleibeperspektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen Bayerns ein. (mize)