Online-Umfrage: Wie offen bist du am Arbeitsplatz?

Vor rund zehn Jahren fand die erste Erhebung von "Out im Office?!" statt, einer Studie zur Arbeitssituation lesbischer und schwuler Beschäftigter (queer.de berichtete). In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert – sollte man meinen. Aber ist es wirklich so? Wie geht es LGBTI-Menschen am Arbeitsplatz? Können sie heute selbstverständlich(er) mit ihrer sexuellen Identität bzw. Geschlechtsidentität umgehen?



Das Kölner Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung (IDA) führt nun in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Neuauflage der Studie durch. Darin wird zum einen die derzeitige Arbeitssituation lesbischer und schwuler Mitarbeiter betrachtet. Zum anderen ist die Befragung um die Perspektive von Bi- und Trans*-Personen im Kontext von Arbeit und Wirtschaft ergänzt.



Das Ziel dieser Umfrage ist es, LGBTI-Beschäftigten in Deutschland die Gelegenheit zu geben, ihre Arbeitssituation aus ihrer Sicht zu schildern. Die Beantwortung dauert etwas 25 bis 30 Minuten. (cw)