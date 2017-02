Heute, 06:44h, Noch kein Kommentar



"Schweinskopf al dente" ist am 15. Februar 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) kommt nicht zur Ruhe. Irgendwas ist ja immer los, selbst in der tiefsten bayerischen Provinz Niederkaltenkirchens, wo Eberhofer seinen Beruf als Gesetzeshüter mit der ihm eigenen bajuwarischen Entspanntheit ausübt. Damit ist es aber schlagartig vorbei: Franz' On-Off-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) hat ihn kurzerhand verlassen, um mit ihrem italienischen Verehrer in seiner Pizzeria am Gardasee neu durch­zustarten. Denn Franz ist ja nicht bereit zu einem Bekenntnis.



Zudem ist da noch die unangenehme Sache mit dem Küstner (Gregor Bloéb), einem entflohenen Psychopathen, der auf Rache sinnt. Ganz oben auf seiner Liste: Franz' Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied), der Panik kriegt, als er nachts einen blutigen Schweinskopf in seinem Bett vorfindet. Moratschek erklärt Franz zu seinem persön­lichen Bodyguard und quartiert sich zum eigenen Schutz kurzerhand auf dem Eberhofer-Hof ein. Zum Glück kann sich Franz – wie immer – auf seinen Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) verlassen…

Alles andere als hinterwäldlerisch



Nach den sensationellen Kinoerfolgen von "Dampfnudelblues" und "Winterkartoffelknödel" vereinte die dritte Romanverfilmung nach Rita Falk, "Schweinskopf al dente", das Erfolgsduo aus Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer wieder hinter der Kamera. So stand auch diesem Kinohit nichts mehr im Wege und konnte über 500.000 Besucher in die Kinos locken. Auf der Leinwand konnte erneut das großartige Ensemble versammelt werden: Publikumsliebling Sebastian Bezzel ("Tatort") ist wieder als Franz Eberhofer und Simon Schwarz ("Polt") als Rudi Birkenberger zu sehen. In weiteren altbekannten Rollen überzeugen zudem Lisa Maria Potthoff ("Männerhort"), "Oma Eberhofer" Enzi Fuchs, Eisi Gulp ("Die Garmisch-Cops"), Sigi Zimmerschied ("Eine ganz heiße Nummer"), Gregor Bloéb ("Keinohrhasen") sowie Francis Fulton Smith in einer Gastrolle.



Ein bayerisches Schmankerl, das alles andere als hinterwäldlerisch ist: Mit "Schweinskopf al dente" inszeniert Ed Herzog wieder eine herrlich-humorvolle Komödie mit feinstem bayerischem Dialekt, gezielt gesetzten Pointen und einem allzeit entspannten Dorfpolizisten. Und auch Autorin Rita Falk freut sich besonders: "Endlich wird mein Lieblingsbuch der Reihe verfilmt." (cw/pm)



Wir verlosen drei Fanpakete

Für die User von queer.de haben EuroVideo Medien GmbH sowie die Agentur S&L Medianetworx freundlicherweise drei Fanpakete, bestehend aus der Blu-ray "Schweinskopf al dente", Brotzeitbrett, Pflasterdose, Lesezeichen, Untersetzern und Schlüsselanhänger, zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Fanpaket gewinnen? Dann fülle bis Doonnerstag, den 23. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.