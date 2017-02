Sven Lehmann auch Direktkandidat der Grünen

Nachdem ihm seine Partei im Dezember einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl verweigerte, tritt Volker Beck in Köln auch nicht mehr als Direktkandidat der Grünen an. Für den Wahlkreis 94 – Köln II, der die Stadtbezirke Lindenthal und Rodenkirchen sowie die Stadtteile Altstadt/Süd und Neustadt/Süd umfasst, wurde diesmal Sven Lehmann aufgestellt.



Der schwule Landesvorsitzende der Grünen NRW dürfte über den sicheren Listenplatz vier mit großer Wahrscheinlichkeit im Herbst in den neuen Bundestag einziehen. Auf dem Parteitag Anfang Dezember hatte der 37-Jährige im Falle einer Regierungsbeteiligung der Grünen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare versprochen. Lehmann ist Lebenspartner des langjährigen Landtagsabgeordneten Arndt Klocke.



Bei der Bundestagswahl 2013 erzielte Volker Beck im Wahkreis Köln II mit 14,5 Prozent der Erststimmen nur den dritten Platz. Die SPD-Politikerin Elfi Scho-Antwerpes erhielt 32,8 Prozent. Den Wahlkreis gewann mit 40,0 Prozent Heribert Hirte für die CDU. (cw)