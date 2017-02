In Deutschland läuft "Moonlight" am 9. März in den Kinos an (Bild: A24)

Heute, 14:56h, Noch kein Kommentar

Die dem indischen Informationsministerium unterstellte Zensurbehörde hat den Film "Moonlight" nur unter Schnittauflagen für die Vorführung in Kinos für Besucher ab 18 Jahren freigeben. Wie indische Medien melden, ist der Behörde insbesondere eine schwule Sexszene ein Dorn im Auge. Der Film läuft am Freitag in Indien an.



So dürfen Zuschauer auf dem Subkontinent nicht sehen, wenn im Film angedeutet wird, dass der jugendliche Protagonist Chiron mit der Hand von seinem besten Freund befriedigt wird, obgleich keine schlüpfrigen Details in der Szene gezeigt werden.



Das Magazin DNA zitiert eine nicht namentlich genannte Quelle mit den Worten: "Die Zensurbehörde hat angeordnet, dass der gesamte Hand-Job gestrichen werden muss. Wir hören den Protagonisten nur sagen, dass ihm das, was passiert ist, Leid tut. Indische Zuschauer werden aber nicht verstehen, über was er spricht."



Auch eine heterosexuelle Sexszene sei der Schnittschere zum Opfer gefallen. Außerdem ordnete die Behörde, wie schon bei Filmen zuvor, die Löschung mancher Kraftausdrücke wie "Bitch" oder "Motherfucker" an.



"Moonlight" erzählt die Geschichte des jungen Schwarzen Chiron, der in Miami fernab jeglichen Glamours bei seiner cracksüchtigen Mutter aufwächst. Der Film begleitet entscheidende Momente in Chirons Leben von der Kindheit über seine Jugend bis ins Erwachsenenalter, in denen er sein Schwulsein und sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert. Ein Trio aus drei talentierten Schauspielern (Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes) verkörpert die Hauptfigur in diesen drei Phasen seines Lebens.

Acht Oscar-Nominierungen

Der Film wurde von Kritikern hoch gelobt und erhielt unter anderem acht Oscar-Nominierungen (queer.de berichtete). Bei den SAG Awards erhielt Mahershala Ali, der eine Vaterfigur von Chiron spielt, den Preis als bester Nebendarsteller (queer.de berichtete).



In den USA ist "Moonlight" bereits im Oktober angelaufen, in Deutschland ist der Kinostart der 9. März. Die Zensoren verschiedener Länder sind sich in ihrer Bewertung des Filmes nicht einig: Während er in den USA wegen "Sexualität, Drogengebrauchs, ein wenig Gewalt und vielen Kraftausdrücken" ab 17 Jahren freigegeben ist, können ihn Briten bereits ab 15 und Schweden ab 11 Jahren sehen. In Frankreich wurde Film ohne Altersbeschränkung freigegeben. Die deutsche FSK hat bislang noch nicht entschieden, ob Kinder oder Jugendliche "Moonlight" sehen dürfen. (dk)