Düsseldorf: Konferenz über Migration und Vielfalt im Sport

Das Organisationsteam der Eurogames hofft, dass sich Tausende Sportbegeisterte 2020 in der Landeshauptstadt messen werden (Bild: Eurogames 2020 Düsseldorf / MoritzLeick)

Anlässlich der Jahrestagung der European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) findet am 3. März in Düsseldorf eine Konferenz zu den Themen "Migration und Vielfalt" statt. Rund 100 Vertreter von LGBTI-Sportvereinen aus ganz Europa werden in der Landeshauptstadt erwartet.



Am 4. März fällt zudem die Entscheidung darüber, ob Düsseldorf den Zuschlag für die Eurogames 2020 erhalten wird. Auch der nordrhein-westfälische Landtag hat vergangenen Monat seine Unterstützung für die Bewerbung angekündigt (queer.de berichtete).



"Migration und Diversity sind aktuelle gesellschaftliche Themen, und Sport ist ein hervorragender Mittler", erklärte Dirk Behmer vom schwul-lesbischen Sportverein Phönix Düsseldorf und einer der Initiatoren der Eurogames-Bewerbung.



In Workshops sollen die Teilnehmer erörtern, wie schwul-lesbische Vereine Migranten besser erreichen und intergrieren oder wie Sportveranstaltungen Homophobie und andere Vorurteile abbauen können. Auch über den Einfluss von Frauen- und Lesbensportclubs auf die Emanzipation von Frauen in patriarchalischen Gesellschaften soll gesprochen werden.



"Wir wollen die Sportvereine ermutigen, Menschen aus anderen Kulturen für den gemeinsamen Sport zu gewinnen und gleichzeitig Homo- und Transphobie in Sport und Gesellschaft die Rote Karte zu zeigen", so Behmer.



Zur internationalen Sportkonferenz am 3. März 2017 von 10.00 bis 14.00 Uhr in den Räumen der Aidshilfe Düsseldorf (Johannes-Weyer-Str. 1, 40225 Düsseldorf) sind Gäste ausdrücklich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich (Online-Registrierung). Rund einen Monat heißt man in Düsseldorf erneut Sportler aus dem In- und Ausland willkommen, vom 7. bis 9. April zum elften Düssel-Cup. (pm/cw)