Anklage nach schwuler Mini-Orgie in Schwimmbad-Sauna

Vor dem Amtsgericht St. Georg in Hamburg beginnt am Donnerstag kommender Woche ein Strafprozess gegen vier ältere Herren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten R. und G. (beide 75) sowie L. (63) und H. (59) vor, im Februar des vergangenen Jahres in einer Sauna der Alsterschwimmhalle "unbekleidet aneinander sexuelle Handlungen" vorgenommen zu haben.



Angezeigt wurden die vier fummelnden Männer von einem weiteren Badegast, der im Saunabereich der im Volksmund genannten "Schwimmoper" lediglich schwitzen wollte. Als er die schwule Mini-Orgie entdeckte, soll er sich "schockiert" abgewandt und einen Bademeister informiert haben.



Die Erregung öffentlichen Ärgernisses kann nach Paragraf 183a des Strafgesetzbuchs mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden. (cw)

Wöchentliche Umfrage



Wie wichtig findest du Gay-Saunen?

Sie sind schützenswerte Institutionen der schwulen Community.

Ein Ort zum Vögeln und/oder Entspannen, mehr nicht.

Solche Treffpunkte haben sich heute überlebt.

