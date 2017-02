Bundesdeutscher Staatsanwalt überführte Schwulen mit Gestapo-Akte

Heute, 03:39h, Noch kein Kommentar

Wie wichtig es ist, Zeitzeugen der deutschen Schwulenverfolgung zu befragen und ihre Aussagen zu dokumentieren, zeigt ein kurzer Ausschnitt aus einem Video-Interview mit Wolfgang Lauinger. Der 1918 geborene Schwule gehörte zu Beginn der Fünfzigerjahre zu den über 200 Männern, die im Rahmen der Frankfurter Homosexuellenprozesse in der jungen Bundesrepublik wegen Verstoßes gegen den Paragraf 175 vor Gericht standen.



In dem Video erzählt Lauinger, wie er nach seiner Festnahme dem Staatsanwalt Fritz Thiede gegenüberstand. Der Jurist, der als ehemaliger Nationalsozialist bereits im Dritten Reich brutal gegen homosexuelle Männer vorgegangen war, gehörte zu den Hauptverantwortlichen der beispiellosen Verhaftungswelle.



Als Wolfgang Lauinger in dem Verhör schwule Kontakte abstritt, habe ihn Thiede überraschend mit seiner Gestapo-Akte konfrontiert – bereits im Nationalsozialismus war er als Homosexueller, sogenanntes Swingkid und "Halbjude" verfolgt worden. Als Reaktion bekam der homohassende Staatsanwalt von dem in Untersuchungshaft sitzenden Schwulen eine Backpfeife.

Das Interview mit Wolfgang Lauinger wurde bereits im August 2015 gedreht, damals gefördert von der Homosexuellen Selbsthilfe, dem Hamburg Pride und der Stiftung die schwelle. Es bildet die Grundlage für die abendfüllende Dokumentation "Das Ende des Schweigens", die der Dokumentarfilmer van-Tien Hoang über die Frankfurter Homosexuellenprozesse plant und über eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne finanzieren will. (mize)