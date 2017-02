Heute, 08:21h, Noch kein Kommentar



"Kontor – Top Of The Clubs – The Best Of 20 Years" ist bereits am 6. Januar 2017 erschienen

Deutschlands großes Dance-Label "Kontor Records" feiert sein 20-jähriges Bestehen – und ist noch kein bisschen leise geworden!



Im Jahr 1996 als Plattform für lokale Produzenten und DJs gegründet, gehört Kontor Records heute zu den weltweit führenden Dance Imprints, musikalisch immer am Puls der Zeit und on "Top Of The Clubs"! Zeit also für einen umfassenden, musikalischen Rückblick auf 20 Jahre Dance-Musikgeschichte, die Kontor Records mit seinen Künstlern, Veröffentlichungen und Produkten entscheidend mitgeprägt hat.



Insgesamt 80 Tracks auf 4 CDs, nicht nur mit den größten Kontor-Hits, sondern inkl. der größten Dance-Hits der letzten 20 Jahren, zeigen die Entwicklung und Vielfältigkeit der Club-Musik in den letzten 20 Jahren eindrucksvoll auf. Somit nicht nur ein ''Must Have'' für jeden Kontor Fan, sondern für jeden Liebhaber guter Club-Musik, egal ob Teenager oder "Generation Golf'". (cw/pm)

Direktlink | Minimix "Kontor – Top Of The Clubs – The Best Of 20 Years"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben Kontor Records sowie die Agentur berlinieros freundlicherweise fünf Alben "Kontor – Top Of The Clubs – The Best Of 20 Years" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Album gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 27. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.