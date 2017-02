Macron: Frankreich hat Homo-Gegner "gedemütigt"

OFFICIAL LEWEB PHOTOS / flickr) Emmanuel Macron macht sich Sorgen um die Seelenlage von Menschen, die Homosexuellen nicht die selben Rechte einräumen wollen (Bild:

Im französischen Präsidentschaftswahlkampf gibt es zunehmend kritische Töne über die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben im Jahr 2013: Für Aufregung sorgte am Donnerstag der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron, der derzeitige Favorit für die Nachfolge von François Hollande.



In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "L'Obs" sagte der 39-Jährige, es sei ein "grundlegender Fehler" der Hollande-Regierung gewesen, mit dem Gesetzentwurf zur Ehe für alle "Teile des Landes" zu ignorieren. "Dieses Frankreich" sei damit "gedemütigt" worden.



"Man darf nie jemanden demütigen, sondern muss mit ihm sprechen und diskutieren", so Macron. Ansonsten würden sich Teile der Gesellschaft aus dem demokratischen Diskurs verabschieden. Bislang galt Macron, wie laut Umfragen auch zwei Drittel der Franzosen, als glühender Anhänger der Ehe für alle – er ordnet sich wirtschaftspolitisch als Politiker der Mitte ein und gilt in gesellschaftlichen Fragen als liberal.



Virginie Combe von der LGBTI-Organisastion SOS Homophobia kritisierte, der unabhängige Kandidat wolle mit diesen taktischen Äußerungen nur Stimmen unter homophoben Wählern sammeln. Sie bezeichnete es als "grundlegenden Fehler", wenn Macron den Hass der Homo-Gegner ausblende.



Auch auf Twitter gab es Empörung über die Äußerungen Macrons. Viele Nutzer posteten homophobe Transparente aus den Demonstrationen gegen die Ehe-Öffnung – etwa wenn Homosexuelle auf Plakaten mit Affen gleichgesetzt wurden.



Als ein Grund für die Aussage Macrons wird eine homophobe Kampagne gegen ihn angesehen. So wurde der junge Politiker kürzlich von einem konservativen Parlamentsabgeordneten als Kandidat der "Homo-Lobby" bezeichnet (queer.de berichtete). Auch Gerüchte, er sei schwul, wurden angeheizt, insbesondere von russischen Staatsmedien.



In dem Interview mit Macron sorgten auch kontroverse Aussagen zum ehemaligen französischen Kolonialgebiet Algerien für Aufregung. Macron erklärte, dass Frankreich als Kolonialmacht Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe. Das irritierte konservative Kommentatoren. So kritisierte die Zeitung "Le Figaro" in einem Leitartikel auf der Titelseite, Macron würde die Geschichte der Kolonisierung für ein paar Stimmen algerisch-französischer Wähler verfälschen.



Macron gilt bei den Wahlen – zumindest laut Wettbüros – als aussichtsreichster Kandidat, seitdem der republikanische Bewerber François Fillon wegen einer Korruptionsaffäre massiv in den Umfragen eingebrochen ist, während der sozialistische Kandidat Benoît Hamon von vielen Wählern als zu links angesehen wird. In Umfragen liegen Macron und Fillon derzeit mit jeweils 18 bis 20 Prozent an zweiter Stelle hinter der Rechtsextremistin Marine Le Pen von der Partei "Front National", der für die Wahl Ende April 26 Prozent vorausgesagt werden. Im zweiten Wahlgang, in dem die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen antreten, wird laut Umfragen erwartet, dass der Anti-Le-Pen-Kandidat mit deutlichem Vorsprung das Rennen machen wird.

Le Pen will Homo-Paaren Ehe-Recht entziehen

Nach dem Brexit und dem Wahlsieg von Donald Trump schließen viele Beobachter allerdings nicht aus, dass Le Pen eine Chance auf die Präsidentschaft hat. Bei einem Sieg der erbitterten Europa-Gegnerin könnte auch die Ehe für alle auf dem Spiel stehen: Im ihrem Wahlprogramm hat Le Pen 144 Versprechen an die Bevölkerung abgegeben, darunter auch die Abschaffung der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht.



So heißt es in Versprechen 87, Le Pen wolle die PACS, die seit 1999 in Frankreich bestehenden eingetragenen Partnerschaften für Hetero- und Homosexuelle, "verbessern" und damit die Ehe für alle "ersetzen". Diese Reform soll nicht rückwirkend gelten – die bestehenden gleichgeschlechtlichen Ehen würden also beibehalten werden. Neue Ehen könnten aber nur noch von Heterosexuellen geschlossen werden.



In der Vergangenheit hatte sich Le Pen mit negativen Äußerungen zu Homo-Rechten zurückgehalten und eher gegen andere Minderheiten, insbesondere Muslime, Stimmung gemacht. Andere Politiker der Partei waren weniger zimperlich, darunter etwa ihre Nichte, die FN-Abgeordnete Marion Maréchal-Le Pen. Sie hatte bei den homophoben Massendemonstrationen gegen die Ehe-Öffnung teilgenommen.



Marines Vater, der frühere Parteichef Jean Marie Le Pen, hatte Homosexuelle noch als "biologische und soziale Anomalie" bezeichnet. Er wollte in den Achtzigern auch HIV-Positive isolieren. Marine wollte dagegen ihrer Partei ein weicheres Image verleihen und bot etwa einen schwulen Bürgermeisterkandidaten auf oder holte sich mit Sébastien Chenu, dem Gründer der LGBT-Organisation Gaylib, einen offen schwulen Mann in ihren Beraterstab. (dk)