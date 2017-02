Britischer Rennfahrer Danny Watts outet sich als schwul

Der ehemalige britische Profi-Rennfahrer Danny Watts hat sich am Montag in mehreren Interviews als schwul geoutet. Der 37-Jährige, der im letzten Jahr seine Karriere beim Team Strakka Racing beendete, sagte gegenüber Motorsport.com: "Im Motorsport hat man das Gefühl, dass man sich verstecken muss, weil es ein sehr männlicher Sport ist."



Der "Gay Times" sagte der Engländer, im Sport hätten "Schwulenwitze und homofeindliche Sprüche" die Runde gemacht und er habe das Ende seiner Karriere befürchtet, sollte er den "Kopf aus dem Schützengraben" stecken. Jetzt, wo er nicht mehr auf sein Team und die Sponsoren achten müsse, könne er aber das tun, was das Richtige für ihn sei, so Watts gegenüber "Badger GP".



"Das war keine Entscheidung, die mir leicht gefallen ist. Das Geheimnis hat mich für einige Zeit von innen aufgefressen und ich kann es nicht mehr für mich behalten." Im letzten Jahr habe er begonnen, sich gegenüber Freunden und der Familie zu outen. "Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Öffentlichkeit Bescheid weiß."

Erste Reaktionen positiv

Derzeit trainiert Watts Nachwuchskräfte. Am späteren Montag sagte er, er habe von Kollegen aus der Branche durchweg positive Reaktionen erhalten. Er gilt als bislang bekanntester Rennfahrer, der den Schritt in die Öffentlichkeit wagte.

"Ich kann nur hoffen, dass mich Menschen weiterhin wie eine normale Person behandeln", so Watts gegenüber "Badger GP". "Ich bin immer noch die gleiche Person, die ich immer war. Ich lebe nur nicht weiter eine Lüge, die ich begonnen habe, um meine Karriere zu schützen." Er wolle in Zukunft mit queeren Motorsport-Clubs zusammenarbeiten, um das Klima für homosexuelle Fans und Fahrer zu verbessern: Das Versteckspiel mache unglücklich.



"Man verleugnet es gegenüber jedem", so Watts gegenüber Motorsport.com. "Du scheinst unbekümmert und aufgeschlossen zu sein, wenn du aber alleine bist und am Abend in dein Bett gehst, dann denkst du darüber nach und es macht dich fertig."(nb)