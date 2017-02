Mit der fünfteiligen Serie "Acht Stunden sind kein Tag" setzte sich Rainer Werner Fassbinder in den Siebzigerjahren mit dem Arbeitsleben und den privaten Stunden danach im Arbeitermilieu auseinander (Bild: Studiocanal)

Wie viele Stunden bleiben nach einem achtstündigen Arbeitstag, die nicht von beruflichen, politischen und familiären Problemen bestimmt sind? Mit der fünfteiligen Serie "Acht Stunden sind kein Tag" setzte sich Rainer Werner Fassbinder in den Siebzigerjahren mit dem Arbeitsleben und den privaten Stunden nach dem Arbeitsalltag auseinander.



Erstmals wurde eine Familienserie im Arbeitermilieu angesiedelt, sozialpolitische und ökonomische Aufklärung verbunden mit Alltagsgeschichten voll Spannung und Unterhaltungswert. Fassbinder rückte Diskussionen über Mitbestimmung und Solidarität am Arbeitsplatz, hohe Mieten, antiautoritäre Erziehung und vieles mehr in den Mittelpunkt. Eine Alternative zum Heile-Welt-Fernsehen, mit der Fassbinder die "kleinen Leute", wie er sie selbst nannte, direkt erreichen wollte.

Hochwertige Box mit vielen Extras



"Acht Stunden sind kein Tag" ist am 13. Februar 2017 aufwändig restauriert auf DVD und Blu-ray erschienen

Eine neue und aufwändige Restaurierung der Serie wurde durch die Rainer Werner Fassbinder Foundation (RWFF) möglich mit Unterstützung des Museum of Modern Art, der Film- und Medienstiftung NRW, der FFA, der R. W. F. Werkschau, ARRI und dem Verlag der Autoren. Die restaurierte Fassung feiert auf der Berlinale 2017 in einem Berlinale Special in der Volksbühne Weltpremiere.



Im hochwertigen Schuber ist nun "Acht Stunden sind kein Tag" inklusive der neuen Dokumentation "Acht Stunden sind kein Tag: Eine Serie wird zum Familientreffpunkt" von Juliane Maria Lorenz sowie einem 32-seitigen Booklet mit vielen Hintergrund-Informationen erschienen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zu "Acht Stunden sind kein Tag"

Wir verlosen drei Blu-ray-Boxen

Für die User von queer.de hat Studiocanal freundlicherweise drei Blu-ray-Boxen "Acht Stunden sind kein Tag" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray-Box gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 1. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur Blu-ray-Box



Acht Stunden sind kein Tag. Fernsehserie. Deutschland 1972. Regie: Rainer Werner Fassbinder. Darsteller: Gottfried John, Hanna Schygulla, Luise Ullrich, Werner Finck, Anita Bucher. Laufzeit: 478 Minuten. Sprache: Deutsch. Extras: Doku "Acht Stunden sind kein Tag: Eine Serie wird zum Familientreffpunkt" von Juliane Lorenz, ausführliches Booklet. FSK 0. Studiocanal