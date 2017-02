Das schwule Paar Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) und Cameron (Eric Stonestreet) zieht gemeinsam Adoptivtochter Lily groß (Bild: Twentieth Century Fox Home Entertainment)

Dass "Modern Family" zu den Ausnahmeserien gehört, die Staffel um Staffel an Profil gewinnen, weiß die treue Fangemeinschaft längst. Seit Januar diesen Jahres kommt bereits ein breites Publikum in den Genuss der u.a. mit einem Golden Globe und insgesamt 22 Emmys ausgezeichneten Comedyserie jeden Donnerstag auf RTL.



Und auch Langzeitfans der Mockumentary kommen voll auf ihre Kosten. Twentieth Century Fox Home Entertainment hat nun "Modern Family – Staffel 6" mit insgesamt 24 Episoden auf DVD veröffentlicht. Neben den bereits beliebten Gesichtern wie Ed O'Neill, der in der Rolle des Jay Pritchett als mürrischer und dennoch liebenswerter Patriarch brilliert, werden in der sechsten Staffel wieder zahlreiche Gaststars wie z.B. Kristen Johnston, Tyne Daly und Steve Zahn den Cast bereichern.

Der ganz normale Wahnsinn



"Modern Family – Staffel 6" ist am 23. Februar 2017 auf DVD erschienen

Die Flitterwochen sind vorbei, aber die Lacher gehen weiter in der sechsten Staffel von "Modern Family"! Während die frisch Vermählten, Cam und Mitch, sich an die Realitäten des Eheglücks gewöhnen, gehen Phil und Claire durch stressige Ehezeiten, die von nervigen Nachbarn, einem missratenen Thanksgiving-Dinner und Claires Herumschnüffeln im Internet gekrönt werden.



In der Zwischenzeit bringt eine spionierende Kameradrohne Chaos in den Garten von Jay und Gloria und ein Beihnaheunfall auf dem Highway führt schließlich zu jeder Menge amüsanter Veränderung bei den Familienmitgliedern der Pritchetts, Dunphys und Pritchett-Tuckers. (cw/pm)

Direktlink | Gelöschte Szenen aus "Modern Family – Staffel 6"

Wir verlosen zwei DVD-Boxen

Für die User von queer.de haben Twentieth Century Fox Home Entertainment sowie die Agentur Main Freiraum freundlicherweise zwei DVD-Boxen "Modern Family – Staffel 6" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD-Box gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 2. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD-Box



Modern Family – Staffel 6. Fernsehserie. USA 2015. Regie: Michael Spiller, Jason Winer, Gail Mancuso, Steven Levitan u.a. Darsteller: Jesse Tyler Ferguson, Ty Burrell, Sofia Vergara, Ed O'Neil, Eric Stonestreet. Laufzeit: 540 Minuten. Sprache: Deutsch, Englische Originalfassung. Extras: Thanksgiving bei Modern Family, Entfallene Szenen, Spaß am Set, Making Of einer Episode, Ein Tag mit Julia. FSK 0. Twentieth Century Fox Home Entertainment