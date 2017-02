Studie: LGB-Teenager meiden Team-Sport

Sportvereine müssten sich inklusiver zeigten, fordern die Autoren der Studie, und mehr Fitnessangebote abseits des Mannschaftssports anbieten

Schwule, lesbische und bisexuelle Teenager beteiligen sich erheblich weniger an Team-Sport als ihre heterosexuellen Altersgenossen. Das ergab eine Untersuchung der Universität von British Columbia, für die Daten einer jährlichen Gesundheitsumfrage unter australischen Schülern des McCreary Centre Society ausgewertet wurden.



Insgesamt standen den Forschern die Angaben von fast 100.000 Schülern aus den Jahren 1998 bis 2013 zur Verfügung, im Alter von 13 bis 18 Jahren. "In jedem Jahr nahmen LGB-Jugendliche nur halb so wahrscheinlich oder noch seltener an einer Sportart mit Trainer teil als heterosexuelle", sagte Studienleiterin Elizabeth Saewyc. Der Abstand habe in den letzten Jahren noch zugenommen, bei einem gleichzeitigen allgemeinen Abstieg der Sportinteressierten.



Gerade bei Jungs zeigten sich Unterschiede bei der Beteiligung am Sport und gerade bei schwulen Jungs nahm der Abstand zuletzt noch zu

Nahmen 1998 noch fünf von zehn schwulen Schülern an außerschulischem Sport teil, waren es 2013 nur noch rund 30 Prozent. Bei lesbischen Mädchen blieben die Zahlen in den letzten Jahren halbwegs konstant – ihr Abstand zu heterosexuellen ist auch der kleinste. Aber auch bei bisexuellen Mädchen und Jungen gab es sinkende Teilnehmerzahlen.

Konsequenzen für die Gesundheit

Die Studie zeige, wie wichtig es für Sportvereine und andere Anbieter sei, ihr Programm auszuweiten und "einen willkommenden, inklusiven Ort für LGBT-Jugendliche zu schaffen", sagte Studien-Co-Autorin Annie Smith. Die Studie zeige auch eine Abnahme von Interesse gerade homo- und bisexueller Jugendlicher an sogenannten "Pick-up Games", also am teils spontanen Amateur- oder Freundessport etwa in öffentlichen Parks.



"Die Abnahme der Beteiligung in sowohl informalen als auch formalen Sportarten sagt uns, dass es zusätzlich eine Reihe von Bewegungs-Angeboten für junge Leute geben muss, die nicht an traditionellen Teamsportarten teilnehmen wollen." Smith betonte, dass der Sport der Jugendlichen sich nicht nur direkt positiv auf die psychische und physische Gesundheit auswirke, sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöhe, später ein sportliches und gesundes Leben zu führen.



Die Zahlen für Mädchen

Die genauen Gründe für den Interessenabstand zwischen LGB- und heterosexuellen Jugendlichen am Teamsport sowie die Abnahme in den letzten Jahren könne die Studie nicht erklären. Es sei aber nicht von der Hand zu weisen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung bzw. die Angst davor eine große Rolle spielen könnten.



Programme gegen Homophobie im Sport wie durch den amerikanischen Hockey- oder den britischen Fußballverband seien daher ebenso wichtige Zeichen und "ermutigend" wie immer mehr Profi- und Amateur-Sportler, die sich outen und ein Vorbild seien, so Saewyc. (nb)