Heute, 09:51h, Noch kein Kommentar



"Bel Ami Rebels" von Joan Crisol ist am 1. Februar 2017 im Bruno Gmünder Verlag erschienen

Die Stars des Kult-Studios Bel Ami sind ja eigentlich eher als zarte Versuchung bekannt. Dass sie auch ganz anders können, beweist "Bel Ami Rebels", der neue Bildband des spanischen Celebrity-Fotografen Joan Crisol. Er inszeniert die attraktiven Jungmänner in verwegenen Posen und bringt ihre draufgängerische Seite zum Vorschein.



Das Resultat ist verdammt sexy und überzeugt auf ganzer Linie. Mit viel Selbstbewusstsein und Sexappeal zeigen uns die sonst so süßen Jungs, dass jede Menge ungezügelte sexuelle Energie in ihnen steckt. "Bel Ami Rebels" ist jetzt neu als Softcover im Bruno Gmünder Verlag erschienen.



Der spanische Modefotograf Joan Crisol arbeitete bereits mit internationalen Magazinen zusammen wie zum Beispiel "Rolling Stone", "ZERO" und dem "Playboy". In der 2006 erschienenen Fotoanthologie "Visions" wurde er erstmals einem größeren schwulen Publikum bekannt. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Bel Ami Rebels" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 3. März 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Joan Crisol: Bel Ami Rebels. Fotobuch. 128 Seiten. Farbe. Softcover. Format: 21,5 x 28,5 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin Februar 2017. 29,99 €. ISBN 978-3-95985-213-5