Die deutsche Jugend ist am homofreundlichsten

Rund drei Viertel (74 Prozent) der jungen Erwachsenen weltweit finden, dass Trans*menschen dieselben Rechte haben sollten wie Cis-Personen. Dies ist ein Ergebnis der umfangreichen Untersuchung "Generation Z: Studie der Weltgesellschaft – Was die jungen Menschen weltweit denken" (PDF), die von der Varkey-Stiftung in zwanzig Ländern durchgeführt wurde.



Bei der allgemein gestellten Frage wurde nicht konkretisiert, um welche Rechte es genau geht. Demnach ist die Befürwortung einer Gleichbehandlung von Trans*menschen in Indien (79 Prozent) größer als in Deutschland (78 Prozent). Die höchste Unterstützung gibt es in Kanada (83 Prozent) sowie Neuseeland, Argentinien und Großbritannien (jeweils 80 Prozent). Japan (61 Prozent) und Nigeria (57 Prozent) bilden die Schlusslichter.

63 Prozent unterstützen gleichgeschlechtliche Ehen

Insgesamt eher erfreuliche Zahlen gibt es auch bei der Ehe für alle: Fast zwei Drittel der jungen Menschen (63 Prozent) meinen, dass auch schwule und lesbische Paare heiraten können sollten, wobei Frauen sich weitaus eher dafür aussprechen als Männer (70 Prozent gegenüber 54 Prozent).



In Indien (53 Prozent) und Südkorea (47 Prozent), wo homosexuelle Paare bislang keinerlei Rechte haben, unterstützt rund die Hälfte der jungen Menschen die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Befürwortung ist am höchsten in Deutschland (82 Prozent) – sogar noch vor den USA (71 Prozent ) oder Großbritannien (77 Prozent), wo die Ehe längst geöffnet ist. Am niedrigsten fällt die Unterstützung in der Türkei (33 Prozent) und Nigeria (16 Prozent) aus.



LGBTI-Fragen in Indonesien und Russland weggelassen



Für die Studie wurden zwischen dem 19. September und 28. Oktober 2016 in 20 Ländern jeweils rund 1.000 jungen Menschen im Alter von 15 bis 21 die gleichen Fragen gestellt. Die Teilnehmer stammen aus Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Nigeria, Russland, Südafrika, Südkorea, der Türkei und den USA.



Es ist das erste Mal, dass eine internationale Vergleichsstudie über Einstellungen junger Menschen in dieser Größenordnung durchgeführt wurde. Die beiden hier herausgepickten LGBT-Fragen wurden allerdings nur Teilnehmern ab 18 Jahren gestellt. In Indonesien und Russland wurden sie sogar komplett weggelassen.



Als Generation Z werden die heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezeichnet, die um die Jahrtausendwende geboren wurden. (cw)