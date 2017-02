"Moonlight" gewinnt Oscar für den besten Spielfilm

Heute, 07:17h, Noch kein Kommentar

Am Ende wurden die 89. Oscar-Verleihung doch noch spannend. Filmstar Warren Beatty verkündete mit "La La Land" zunächst den falschen Gewinner für den besten Spielfilm. Als der Produzent des Musicals bereits zu seiner Dankesrede ansetzen wollte, wurde er unterbrochen. Denn in Wirklichkeit hatte "Moonlight" gewonnen – Beatty war mit einem falschen Umschlag auf die Bühne geschickt worden.



Das Drama "Moonlight", das am 9. März in deutschen Kinos startet, hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Filmpreise abgeräumt, darunter einen Golden Globe als bester Spielfilm (queer.de berichtete). Der Film von Regisseur Barry Jenkins erzählt die Geschichte des jungen Schwarzen Chiron, der in Miami fernab jeglichen Glamours bei seiner cracksüchtigen Mutter aufwächst. Der Film begleitet entscheidende Momente in Chirons Leben von der Kindheit über seine Jugend bis ins Erwachsenenalter, in denen er sein Schwulsein und sich selbst entdeckt, für seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet und wieder verliert.



Zwei weitere Oscars für "Moonlight"



Ein Trio aus drei überzeugenden Schauspielern (Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes) verkörpert die Hauptfigur in diesen drei Phasen seines Lebens, begleitet von einem ebenso starken Cast u.a. aus Naomie Harris ("Spectre") und Mahershala Ali ("House of Cards"). Als bester Nebendarsteller hatte Ali zuvor einen weiteren Oscar für "Moonlight" geholt. Außerdem wurden Barry Jenkins und der schwule Autor Tarell Alvin McCraney am Sonntagabend für das beste adaptierte Drehbuch mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet.



Bei der Verleihung der 89. Academy Awards wurde von vielen Rednern Kritik an der Politik von US-Präsident Donald Trump geübt. Viele Besucher des Dolby Theatre in Los Angeles trugen aus Protest hellblaue Schleifen oder goldene Anstecker, um ihre Unterstützung für die von der neuen Regierung bedrohten Bürgerrechtsorganisationen ACLU und Planned Parenthood zu demonstrieren. (cw)